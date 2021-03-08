Болельщики назвали катастрофой разгромный проигрыш "Краснодара" "Спартаку"

08 марта 2021, 02:34

"Краснодар" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 6:1. Пользователи Instagram назвали проигрыш катастрофическим и посетовали на то, что команда давно не показывает качественную игру.

Московский "Спартак" 7 марта в матче 21-го тура Российской премьер-лиги обыграл "Краснодар" с разгромным счетом 6:1.

В составе "Спартака" по два гола забили Александр Соболев и Джордан Ларссон, по голу - Квинси Промес и Эсекиель Понсе. Единственный гол кубанцев на счету Юрия Газинского. По итогам матча "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками, "Краснодар" - на восьмом месте с 31 очком, "Интерфакс".

По мнению полузащитники "Краснодара", капитана команды Юрия Газинского, команда проиграла москвичам, так как не справилась с быстрыми атаками соперника и ненадежно сыграла позиционно. "Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно [...] Мы не справились с тем, что "Спартак" будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадежно", - цитирует его "Матч ТВ".

Болельщики кубанской команды назвали возмутительным разгромный проигрыш. В официальном Instagram-аккаунте клуба публикация о проигрыше получила по данным на 02.42 мск сегодня, 8 марта 4556 отметок "Нравится" и 1865 комментариев.

"Это катастрофа, ребята", - считает artrem_bartuzhis.

"Куплю глаза, которые этого не видели!" - мрачно иронизирует selischevsss.

"Долго я Мусаева (главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева - прим. "Кавказского узла") защищал, но тут перемены нужны. Судья молодец, но это не оправдание игры. Сначала не бросили играть, реализация жутко подвела", - считает krisnikiforovaa.

"Мы ударились о дно. Больно", - кратко отметила lersilerina.

"Жесть... Дворовая играла, что ли?" - интересуется dmirtiy_krd_pnv.

"Да давно было видно по игре, что стратегии нет", - считает forcceru.

"Этот "Краснодар" сломался, несите новый", - предложил somniytelniyoleg.

"Куда делся тот "Краснодар", который три раз подряд занимал топ-3 РПЛ?" - интересуется spitsyn_21.