Зампрокурора Таганрога задержан по делу о взятке

07 марта 2021, 15:35

Заместитель прокурора Таганрога получил от предпринимателя 100 тысяч рублей за отказ от реакции на нарушения, предположили следователи.

По версии следствия, зампрокурора Таганрога, сейчас исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района области, получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь предпринимателю избежать ответственности после проверки, которую проводила городская прокуратура, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

"После получения незаконного денежного вознаграждения подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Оперативные мероприятия проводились под контролем органов прокуратуры", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сотрудник прокуратуры подозревается по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а предполагаемый посредник, житель Таганрога, – по части 2 статьи 291.1 УК РФ. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в публикации.

Часть 3 статьи 290 УК РФ предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, часть 2 статьи 291.1 УК РФ – от трех до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Ростовской области сегодня подтвердила информацию о контроле за оперативными мероприятиями, которые стали поводом для возбуждения дела. "Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.