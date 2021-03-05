Защита волгоградского патологоанатома указала на нарушения в деле

05 марта 2021, 06:13

Адвокаты руководителя патологоанатомического бюро Вадима Колченко, обвиняемого по делу о подмене биологических образцов умершей при родах Елены Мачкалян, заявили в суде о многочисленных нарушениях, допущенных при расследовании уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", руководитель волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко был заподозрен в служебном подлоге и в махинациях с премиями. В ходе судебного заседания 31 октября 2019 года три свидетеля заявили, что не делились премиальными с руководителем патологоанатомического бюро и ничего не знают о нелегальных поборах с родственников умерших. Обвиняемый сообщил, что намерен добиться наказания следователей, которые, по его мнению, построили дело на недостоверной экспертизе.

По версии следствия, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, подозреваемый подменил биологические образцы жительницы Волгограда, умершей 29 января 2017 года. Кроме того, бывший главврач обвиняется в требованиях "откатов" от подчиненных и превышении полномочий. Вадиму Колченко были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве. 4 сентября 2019 года Вадим Колченко заявил, что его подставили под обвинение в служебном подлоге, подменив биологические образцы умершей женщины.

В суде Дзержинского района Волгограда 4 марта сторона защиты подсудимых представила доказательства, а также был допрошен следователь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муж умершей женщины Арам Мачкалян.

"В следующем заседании 11 марта я приобщу свои доказательства, и перейдем к прениям. Защита подсудимых заявляла сегодня о давлении следствия и нарушениях во время следствия. Но дело, прежде чем уйти из Следственного комитета, сначала проверяется руководством, потом прокуратурой и лишь потом поступает в суд. Получается, у нас адвокаты умнее всех начальников вместе взятых. Естественно, все сделано согласно УПК, все четко. Поэтому думаю, что все доводы стороны защиты не обоснованны. Нарушений в деле нет, когда мы знакомились с делом, все перепроверяли. Сегодня также был допрошен следователь", - рассказал Арам Мачкалян.

Он пояснил, что в основу обвинительного заключения положена проведенная в Астрахани судебно-медицинская экспертиза, согласно которой причиной смерти Елены Мачкалян стала пневмония. Экспертиза была проведена в рамках возбужденного в Волжском уголовного дела в отношении двух врачей перинатального центра, отметил Мачкалян.

В следующем заседании он намерен заявить ходатайство о приобщении к делу результатов независимой военной судебно-медицинской экспертизы, которая была завершена в 2020 году. Мачкалян пояснил, что сомневается в диагнозе "аутоимунный гепатит", указанном в свидетельстве о смерти его жены.

"Это заболевание генетическое, передается по наследству и часто по женской линии. А у меня дочка растет. Когда мы идем в садик или в школу оформляться, нужны сведения о родителях, а тут смерть от аутоимунного гепатита", - заявил Мачкалян.

В обвинительном заключении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что 26 января 2017 года Колченко лично проводил вскрытие трупа Елены Мачкалян, помимо него на вскрытии присутствовали также подсудимые Герасименко и Черкасова. Несмотря на то, что вскрытие производил Колченко, трупные образцы для направления на исследования получены Черкасовой. Колченко действовал вопреки должностным инструкциям, из личной заинтересованности - "из ложно понятых интересов службы, чувства карьеризма, желания выслужиться перед должностными лицами комитета здравоохранения Волгоградской области и в угоду им приукрасить действительные статистические данные Волгоградской области, чем не допустить возможные негативные последствия для учреждений здравоохранения Волгоградской области, оказывавших медицинскую помощь Мачкалян Е.Н", - говорится в заключении. Он решил "… в отсутствие к тому показаний подтвердить диагноз "аутоимунный гепатит" как причину смерти последней, чем подтвердить правильность диагноза, поставленного при жизни Мачкалян Е.Н. , и одновременно отнести данный диагноз к самостоятельному, не связанному с беременностью и родами Мачкалян Е.Н. заболеванию, то есть сокрыть факт материнской смертности", - сказано в обвинительном заключении.

Согласно материалам обвинения, Колченко организовал для этого "группу лиц из своих подчиненных" - Черкасовой и Герасименко. Колченко предложил им подтвердить диагноз "аутоимунный гепатит", подчиненные согласились. Колченко выступал организатором преступления и распределил роли каждого в нем. Черкасовой - найти и подвергнуть гистологическому исследованию пораженную гепатитом печень, изготовить подложный протокол патологоанатомического исследования трупа Мачкалян, Герасименко - уничтожить ранее полученные образцы Елены Мачкалян, утвердить подложный протокол и изготовить подложное свидетельство о смерти. Черкасова нашла гистологические образцы печени мужчины 1973 года рождения и уничтожила образцы печени Елены Мачкалян, а Герасименко поручила санитару уничтожить трупные образцы Мачкалян, что тот и сделал, не подозревая о преступлении, говорится в материалах обвинения.

Арам Мачкалян представил корреспонденту "Кавказского узла" аудиозапись судебного заседания от 26 февраля.

Гособвинитель в ходе судебного заседания зачитала показания Колченко, которые он дал в ходе предварительного следствия. Адвокат Колченко Галушкина выступила против оглашения показаний, пояснив, что в предыдущих заседаниях ее подзащитный рассказывал, при каких обстоятельствах давал показания, и пояснял, что не поддерживает их.

Согласно оглашенным показаниям, Колченко пояснил, что еще при жизни Мачкалян, примерно за 10 дней до ее смерти, ему позвонила начальник отдела медицинской помощи матери и ребенку регионального комитета здравоохранения, которая сообщила что "…в Волжском перинатальном центре в крайне тяжелом состоянии находится пациентка, которая, вероятно, погибнет". Она сообщила, что "материнская смертность в начале года - очень нежелательный показатель не только для Волжского перинатального центра, но и для всей системы здравоохранения Волгоградской области".

"На территории Волгоградской области и всей Российской Федерации существуют статистические показатели работы органов здравоохранения, отчитывается о которых руководитель субъекта федерации перед высшими органами власти", - прокомментировал Колченко.

Особое внимание обращают на статистические показатели материнской и младенческой смертности. Любой факт материнской или младенческой смертности - повод для разбирательства на самом высоком уровне, пояснил он.

"Существуют негласно рекомендуемые допустимые цифры материнской и младенческой смертности на территории того или иного субъекта федерации. Эти цифры устанавливаются министерством здравоохранения как нерекомендуемые к превышению. Насколько мне известно, на территории Волгоградской области допускается не более четырех материнских смертей в год. В случае если бы я не поддержал данную систему, не проявлял лояльности к комитету здравоохранения, я мог бы потерять работу, со мной могли бы расторгнуть контракт без объяснения причин", - заявил Колченко.

Согласно озвученным показаниям, сотрудница облздрава спросила Колченко, чем он может помочь Волжскому перинатальному центру избежать факта материнской смертности. Она также сообщила ему, что при жизни Елене Мачкалян поставили диагноз "аутоимунный гепатит". "Я ответил, что если есть необходимость избежать факта материнской смертности, то можно придерживаться данного диагноза, он позволяет признать заболевание "аутоимунный гепатит" самостоятельно", - сказал Колченко.

Согласно зачитанным показаниям Колченко, его заместитель Чернышов и находящаяся на скамье подсудимых Герасименко заверили руководителя патологоанатомического бюро, что все будет в порядке, и "картина печени Мачкалян будет соответствовать картине гепатита".

"Чернышов и Герасименко пояснили, что я новый человек в паталогической анатомии, а у них имеется опыт и отработанный механизм того, как сделать гистологический диагноз соответствующим картине вскрытия", - пояснил Колченко.

"В этот момент времени я не понимал, что речь идет о подмене гистологических образцов от трупа Мачкалян на печень от трупа какого-то другого лица. В дальнейшем Герасименко в завуалированной форме доложила мне, что с гистологией все в порядке. Спустя некоторое время то ли Герасименко, то ли Черкасова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщили мне, что образец печени Мачкалян был подменен на образец печени какого-то другого лица, чья печень была поражена гепатитом… Лично я никаких подмен не совершал", - заявил Колченко.

В ходе судебного заседания Колченко сообщил, что ранее давал показания под давлением следствия. По его словам, ему "…до сих пор глубоко стыдно за проявленную душевную слабость, что я тогда поддался на это давление".

"Я несколько раз в ходе допроса просил о перерыве, но мне было отказано. Я измерил давление - 160, меня мог инсульт хватить…", - сказал Колченко. Он отметил, что адвокат принесла ему лекарство, и ему потребовалось вызывать скорую. В зачитанных показаниях несколько фраз принадлежат ему, остальное - "домыслы", - пояснил Колченко.

На свои жалобы в разные инстанции - в ФСБ, Генпрокуратуру, администрацию президента, в Следственный комитет - по поводу оказанного на него давления патологоанатом получал отписки, а не ответы "по существу", считает Колченко.

Следствие велось с нарушениями, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представительница защиты Вадима Колченко адвокат Ольга Галушкина.

"Сегодня в суде были представлены письменные доказательства по делу, мы обращали внимание на процессуальные нарушения, которые были допущены", - сказала адвокат.

Важный документ у обвинения - заключение проведенной в Астрахани комплексной судебно-медицинской экспертизы, пояснила Ольга Галушкина. Эта экспертиза "…якобы и установила, что диагноз неправильно поставлен и прочее. В рамках нашего дела по обвинению Колченко никакая экспертиза не назначалась", - заявила адвокат.

К делу приобщены копии постановления о назначении астраханской экспертизы и ее заключение. Постановление представлено без одного листа, на котором как раз содержатся вопросы, которые ставит следствие перед экспертом, и те доказательства, которые оно представляет для изучения, сообщила Ольга Галушкина.

"Когда мы знакомились с материалами дела, мы на это обращали внимание, писали ходатайство, что это недопустимое доказательство, что мы не знаем, какие вопросы эксперту задавали и какие материалы представляли. Экспертиза - это процессуальное действие, она по УПК проводится в определенном порядке. Сначала выносится постановление следователем, указывается, какие вопросы ставятся эксперту, какие данные предоставляются для исследования, с ним он обязан ознакомить обвиняемых, потерпевших, дать возможность задать вопросы, заявить отвод эксперту, эксперт должен видеть точку зрения всех заинтересованных сторон. После проведения экспертизы есть процедура ознакомления всех участников процесса, до ознакомления с материалами дела в целом. Если экспертиза вызывает сомнения, у участников процесса есть право заявить об этом. В данном случае приобщены ущербные копии, непонятно кем заверенные. Причем копии этих заключений получены в рамках другого дела, по которому ни Колченко, ни остальные фигуранты не являются участниками. С этим постановлением до проведения экспертизы никого не знакомили, после - тоже. Мы об этом документе узнали, только когда знакомились с материалами дела в целом", - заявила Ольга Галушкина.

По словам Галушкиной, в зале суда 4 марта неожиданно появился следователь. "Он уже и не следователь. Он давно не работает, его никто не вызывал, в списке к обвинительному заключению его нет. Ни на один вопрос он ответить не смог. Он только подтвердил нарушения, озвученные в судебном заседании, в том числе про заключение экспертизы", - сказала адвокат.

Права потерпевшего не нарушены действиями обвиняемых по этому делу, указала адвокат. Она пояснила, что согласно УПК, потерпевшим является лицо, интересам которого причинен вред преступлением. Смерть Мачкалян не вменяется в вину патологоанатомам, пока никто из врачей виновным так и не признан. Колченко и остальным вменяют в вину служебный подлог, указала Ольга Галушкина.

"Причем сначала говорили, что подлог заключается в подмене печени. Когда мы следователю объясняем, что печень не является предметом подлога, он написал теперь, что в статистику не те сведения пошли. Но если речь о статистике, причем здесь Мачкалян? Это уже не его интересы, а интересы государства", – заявила Ольга Галушкина.

Она указала, что никакой государственный орган потерпевшим в этом деле не признан, и сообщила, что, согласно полученным из Минздрава документам, каждый случай материнской смертности должен быть сообщен в вышестоящую инстанцию. Для подачи такой статистической информации установлен определенный срок – статистика подается по итогам календарного года. Мачкалян умерла в январе, а уже в апреле 2017 года информация ушла в облздрав, из облздрава – в Москву, пояснила адвокат.

"Никто ничего не скрывал. Сейчас придираются к тому, что в свидетельстве о смерти, выданном Мачкаляну, якобы указывается причина смерти, не связанная с беременностью. Там действительно причиной указан аутоимунный гепатит. Но этот диагноз до сих пор никем не отменен. Да, эта женщина родила и умерла от этого заболевания, будучи беременной, а не наоборот – не гепатит появился от того, что ее неправильно лечили во время беременности. Действиям врачей еще оценка не дана. Тот диагноз, который выставили врачи в период жизни Мачкалян и который подтвердился в ходе патологоанатомического исследования, никем на сегодня не отменен и не изменен", – сказала адвокат.

Суд отказал защите в допросе независимого судмедэксперта. "Мы пригласили его как постороннего человека, чтобы он оценил выводы экспертиз и высказал свое мнение", – сказала Ольга Галушкина.

"Сейчас обвиняют, что якобы статистика пострадала. Так этот случай учтен в статистике. Мы никак не поймем, в чем вина заключается. Здоровья не мы лишили Мачкалян, мы ее искренне жалеем, понятно, что это трагедия – умерла женщина, ребенок. Но про врачей мы нигде не слышим – что они плохо лечили", – заявила Ольга Галушкина.

"Мы исследовали практически все протоколы допросов Колченко, данные им в ходе следствия. В каждом из них у него такая же позиция как сейчас. Он всегда говорил, что не виновен… Он был вызван на непроцессуальную беседу без адвоката, где на него давили, предлагали по договоренностям решить вопросы, мол, надо перед Бастрыкиным отчитаться. То есть предлагали сделку, которая не предусмотрена законом. Но потом стали ему угрожать… Он проходил лечение в стационаре. Его оперативники притащили туда, несколько часов держали без адвокатов… Я на свой страх и риск поехала в это следственное управление. Он там в полуобморочном состоянии лежит. Я поехала в аптеку, купила ему лекарство от давления. Он принял таблетки, ему ненамного лучше стало, я вызвала скорую", – сказала адвокат.

Ей не разрешали оказывать помощь, пока Колченко не подпишет протокол, указала Ольга Галушкина. По словам адвоката, после подписания протокола Колченко была вызвана скорая, которая увезла его в больницу.

Галушкина отметила высокий интерес к делу Колченко в обществе. "Еще неизвестно, отчего больше человек страдает – от того, что он под следствием, или от того, что вокруг него создано такое общественное мнение", – сказала она. Дело, по мнению адвоката, рассматривается однозначно с обвинительным уклоном.

Адвокат Колченко Елена Балакир сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что астраханская экспертиза "проводилась не только по другому делу, но и до возбуждения уголовного дела в отношении Колченко, Герасименко и Черкасовой".

"Вопросы там исследовались о правильности лечения Мачкалян, а не о диагнозе и о причинах смерти, – сказала она. - Экспертиза попала в дело непроцессуальным путем, она вообще не является доказательством. Вменяется должностной подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в документы, но причем тут печень? Она не имеет никакого отношения к официальным документам. Диагноз не изменен, ложных сведений нет".

"Кроме озвученных в суде показаний Колченко, есть другие показания, которые последовательные и были на предварительном следствии", – отметила Балакир.

"Озвученные показания реально ущербные, и подтверждается факт оказания на него давления, и в тот момент, когда он был фактически при смерти, – сказала она. – ...Есть мнение, что и суды рассматривают дело в таком ключе только потому, что сформировано общественное мнение еще задолго до того, как дело в суд поступило… Я больше 30 лет работаю, не могу вспомнить ни одного дела, чтобы столько о нем говорилось".

"В астраханской экспертизе указана предположительная фраза, что можно с определенной долей вероятности считать, что причина смерти Елены Мачкалян не та, которая указана нами", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Колченко.

"Нам вменяют, что мы взяли печень у человека, больного ВИЧ в стадии СПИДа и хронического алкоголизма. А в астраханской экспертизе печень описана как здоровая. Тогда какой материал попал в Астрахань? На каком этапе произошла подмена?" - заявил он. Колченко также отметил тенденциозность освещения процесса.