Источники сообщили о взрыве с двумя жертвами в Ингушетии

04 марта 2021, 18:00

Один человек погиб, второй доставлен в больницу после взрыва в Плиево. Группа искателей металла подорвалась на взрывном устройстве, сообщили источники.

"Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы", - привел слова источника "Интерфакс".

Пострадавший госпитализирован. На месте взрыва работают саперы и следователи, сообщила газета "Ингушетия".

На сайтах МВД и МЧС Ингушетии на 18:00 мск не содержится информации об этом взрыве.

Как писал "Кавказский узел", легковой автомобиль был взорван в Назрани 26 августа 2020 года с помощью бомбы с дистанционным управлением, сообщило МВД Ингушетии. По данным источника, владелец машины был осужден по делу о подрыве машин силовиков.