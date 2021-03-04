Скорая помощь © Елена Синеок, ЮГА.ру

04 марта 2021, 18:00

Источники сообщили о взрыве с двумя жертвами в Ингушетии

Один человек погиб, второй доставлен в больницу после взрыва в Плиево. Группа искателей металла подорвалась на взрывном устройстве, сообщили источники.

"Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы", - привел слова источника "Интерфакс". 

Пострадавший госпитализирован. На месте взрыва работают саперы и следователи, сообщила газета "Ингушетия".

На сайтах МВД и МЧС Ингушетии на 18:00 мск не содержится информации об этом взрыве. 

Как писал "Кавказский узел", легковой автомобиль был взорван в Назрани 26 августа 2020 года с помощью бомбы с дистанционным управлением, сообщило МВД Ингушетии. По данным источника, владелец машины был осужден по делу о подрыве машин силовиков.

Примечание:

"Жертвами конфликта тейпов в Ингушетии стали 12 человек", "Два человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии", "Нападение со стрельбой произошло в Ингушетии".

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