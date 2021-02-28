Массовая драка на турнире по дзюдо. Стопкадр видео https://t.me/bazabazon/6212

28 февраля 2021, 03:51

Массовая драка произошла на турнире по дзюдо в Каспийске

Во время схватки дагестанского и осетинского дзюдоистов на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка между болельщиками с участием минимум одного из спортсменов.

Первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило 27 февраля в Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске.

На видео из дворца спорта, которое опубликовал championat.com, нет начала конфликта. Видно, что один из спортсменов, одетый в белое кимоно, вступает в схватку со зрителями. Разгорается массовый конфликт, причем большинство участников потасовки одеты в верхнюю одежду. Другой спортсмен, одетый в синее кимоно, наблюдает за конфликтом с татами.

Дзюдоиста в белом пытаются оттащить, однако он вырывается и норовит пнуть других участников конфликта. В результате они переходят на татами, где продолжают стычку. Они ломают при этом ограждение.

Ведущий пытается успокоить участников драки, стороны через некоторые время успокаиваются сами. Данных о том, что послужило причиной драки и есть ли в ней пострадавшие, пока нет.

Инцидент произошел во время поединка за выход в финал в категории до 73 кг между представляющим Дагестан Абдулкадиром Абдулкадировым и спортсменом из Северной Осетии Сарматом Голоевым, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минспорта Дагестана. 

Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки, спортсмены, которые приняли в ней участие, будут дисквалифицированы, сообщил изданию председатель федерации Хабиб Магомедов.

По его словам, все началось с неосторожного жеста и крика одного из зрителей. "Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: "Ура!", отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", - отметил он.

Примечание:

"Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт", "Пользователи соцсети осудили дагестанского бойца за драку на свадьбе", "Дело последнего участника перестрелки на рынке Кизляра дошло до суда".

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