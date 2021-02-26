26 февраля 2021, 19:55

Жительница Дагестана заподозрена в финансировании терроризма

Следственные органы завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма в отношении 26-летней жительницы Махачкалы. Она передала членам "ИГ"* 150 тысяч рублей, полученных от матери, предположило следствие.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы  жительница Махачкалы, находясь за пределами России, принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" "путем оказания финансовых услуг". Получив от своей матери около 150 тысяч рублей, она передала их членам организации, при этом мать не знала, на что они предназначены. Эти деньги были использованы для совершения преступлений террористической направленности, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Подозреваемая "осознавала, что денежные средства предназначены для обеспечения групп и незаконных формирований, созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера". Принимаются меры по установлению ее местонахождения и задержанию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1.1. статьи 205.1 Уголовного кодекса России предусматривает до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемой или ее официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 34-летний житель Бабаюртовского района задержан по подозрению в причастности к деятельности ИГ* и в распространении идей террористической организации.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в пособничестве ИГ*", "Житель Махачкалы заподозрен в причастности к боевикам", "Трое подростков арестованы в Дагестане по делу о терроризме".

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