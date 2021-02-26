26 февраля 2021, 13:00

Житель Дагестана заподозрен в причастности к боевикам

34-летний житель Бабаюртовского района задержан по подозрению в причастности к деятельности ИГ* и распространении идей террористической организации.

По версии следствия, подозреваемый в 2016 году принял участие в деятельности запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" "путем организации встреч и сборов, проведения бесед среди жителей Бабаюртовского района". Кроме того, он распространял среди своих знакомых различную медиапродукцию, пропагандирующую идеи террористической организации, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Житель Бабаюртовского района задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18-летний махачкалинец был арестован по подозрению в причастности к группировке боевиков, которая планировала теракты и покушения на силовиков, сообщило следствие 18 февраля.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в пособничестве ИГ*", "Трое подростков арестованы в Дагестане по делу о терроризме", "Источник сообщил о задержании террористов на Ставрополье".

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