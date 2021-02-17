Житель Махачкалы заподозрен в причастности к боевикам

17 февраля 2021, 17:42

Суд вынес решение об аресте 18-летнего махачкалинца по подозрению в причастности к группировке боевиков, которая планировала теракты и покушения на силовиков, сообщило следствие.

"Кавказский узел" писал, что 22 мая 2020 года в ходе перестрелки в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района были убиты шесть человек, которых силовики объявили боевиками. Убитые были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ* и планировали теракты, заявил НАК. В ходе перестрелки получил ранение силовик. Предполагаемые боевики в Хасавюртовском районе - остатки так называемой "эндирейской" группировки, заявил ранее источник в силовых ведомствах.

Силовики заподозрили 18-летнего жителя Махачкалы в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России), он заключен под стражу, сообщило сегодня Управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, в октябре 2019 года шесть жителей Хасавюртовского района создали незаконную вооруженную группировку для борьбы против представителей власти, совершение покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористических актов и диверсий. В ноябре 2019 года подозреваемый добровольно вошел в состав незаконного вооруженного формирования. "Он взял на себя обязательства по приобретению компонентов, для изготовления самодельных взрывных устройств и сборе информации о сотрудниках правоохранительных органов с целью посягательства на их жизнь", - утверждают следователи.

В мае 2020 года в Хасавюртовском районе шесть участников группировки были убиты "при совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Комментариев арестованного или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.