21 февраля 2021, 22:25

Размер хищений при ликвидации свалок в Кабардино-Балкарии оценен в 24 миллиона

Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в завышении стоимости работ по рекультивации земель в трех районах республики. Ущерб бюджету составил 24 миллиона рублей, сообщило следствие.

Генеральный директор стройкомпании из Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ и легализации денежных средств (часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ), сообщило МВД Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, в 2019 году Минприроды Кабардино-Балкарии заключило госконтракт на рекультивацию земель в Баксанском, Майском и Терском районах, где имелись несанкционированные свалки. По окончании работ гендиректором организации были составлены акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ. На основании этих справок компания получила из госбюджета 86,3 миллиона рублей. При этом стоимость фактически выполненных работ завышена на 24 миллиона рублей, полагает следствие. Также 14,6 миллиона рублей были легализованы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 4 статьи 174.1 УК РФ - до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Комментариев от подозреваемого относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии жаловались на стихийные свалки. "В Кабардино-Балкарии функционируют два санкционированных полигона твердых бытовых отходов и 112 несанкционированных, которые должны быть рекультивированы, сообщила специалист отдела госэкспертизы и нормирования управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарии Луиза Кажарова в 2019 году. Специальный проект рекультивации предполагает, что свалки будут засыпаны грунтом, засеяны травой и оснащены специальными устройствами для отвода биогазов, отметила она. 

Примечание:

"Ростовчане раскритиковали работу по вывозу мусора на фоне повышения тарифов", "Главы двух сел Кабардино-Балкарии оштрафованы за свалки", "Регоператор заявил о проблемах с платежами за вывоз мусора в Кабардино-Балкарии".

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