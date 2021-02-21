21 февраля 2021, 11:16

Шесть человек отравились угарным газом в Дагестане

Двое взрослых и четверо детей госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме в Кировском районе Махачкалы.

Инцидент произошел 20 февраля в поселке Загородный.

Около 11.40 мск в махачкалинскую больницу с симптомами отравления угарным газом поступили 37-летняя жительница поселка, четверо ее детей в возрасте от 10 до 15 лет и их родственница, которая находилась у них в гостях, сообщило сегодня МВД по Дагестану на своем сайте.

Причиной отравления могла стать неисправность дымохода газового камина, установленного в одной из комнат дома, сообщила со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля в больницу в Карабудахкентском районе Дагестана с отравлением угарным газом были госпитализированы двое взрослых и трое детей.

Примечание:

 "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

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