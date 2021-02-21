Шесть человек отравились угарным газом в Дагестане

21 февраля 2021, 11:16

Двое взрослых и четверо детей госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме в Кировском районе Махачкалы.

Инцидент произошел 20 февраля в поселке Загородный.

Около 11.40 мск в махачкалинскую больницу с симптомами отравления угарным газом поступили 37-летняя жительница поселка, четверо ее детей в возрасте от 10 до 15 лет и их родственница, которая находилась у них в гостях, сообщило сегодня МВД по Дагестану на своем сайте.