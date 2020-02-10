Пять человек пострадали от отравления газом в Дагестане

10 февраля 2020, 08:31

Двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Карабудахкентском районе Дагестана.

Инцидент произошел в частном доме в селе Карабудахкент.

Пять человек, трое из которых дети 2013, 2017 и 2018 годов рождения, получили отравление угарным газом, передает сегодня со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС по Дагестану ТАСС.

Все они доставлены в Карабудахкентскую Центральную больницу, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, сказал сотрудник ведомства.

На сайте Главного управления МЧС по Дагестану информации о пострадавших по состоянию на 8.20 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января из-за неисправного дымохода в пятиэтажном доме в Кизилюрте от отравления угарным газом погибли ребенок и двое взрослых.