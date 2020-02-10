10 февраля 2020, 08:31
Пять человек пострадали от отравления газом в Дагестане
Двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Карабудахкентском районе Дагестана.
Инцидент произошел в частном доме в селе Карабудахкент.
Пять человек, трое из которых дети 2013, 2017 и 2018 годов рождения, получили отравление угарным газом, передает сегодня со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС по Дагестану ТАСС.
Все они доставлены в Карабудахкентскую Центральную больницу, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, сказал сотрудник ведомства.
На сайте Главного управления МЧС по Дагестану информации о пострадавших по состоянию на 8.20 мск сегодня нет.
"Кавказский узел" также писал, что 5 января из-за неисправного дымохода в пятиэтажном доме в Кизилюрте от отравления угарным газом погибли ребенок и двое взрослых.
"Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане"
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