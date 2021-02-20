После схода оползня на федеральную трассу А-147 Джубга-Сочи. Фото отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи

20 февраля 2021, 11:12

Движение на трассе в Сочи осложнено после оползня

После схода оползня на федеральную трассу А-147 Джубга - Сочи движение организовано по одной полосе.

Оползень сошел сегодня ночью возле поселка Мамайка на 171 км федеральной автотрассы, сообщили в ГИБДД УВД Сочи.

"На место ЧП сразу выехали службы для устранения последствий, работы продолжаются. Сейчас движение организовано по одной полосе", - цитирует источник в ведомстве в 10.11 мск "Интерфакс".

В горадминистрации сообщили, что оползень сошел "из-за переувлажнения почв". "Разрушений и жертв нет, нарушений работы транспорта не наблюдается. Движение регулируют сотрудники автоинспекции", - отметили в мэрии.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", трасса А147 федерального значения ведет из Джубги через Туапсе и Сочи в Абхазию. Автодорога является частью европейского маршрута Е97. В поселке Джубга она примыкает к автодороге М4 - Дон.

Протяженность трассы составляет чуть больше 210 километров. Практически на всем своем протяжении трасса имеет всего по одной полосе в каждую сторону, что создает огромные пробки в летний сезон, сказано в блоге Carsguru.net на "Яндекс дзене".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Сочи ожидается ясная погода при температуре +4 градуса, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью ожидаются дождь и снег, температура снизится до +1,ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Погодный сервис доступен и в легкой версии.

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