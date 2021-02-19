Суд оставил под стражей главного судебного пристава Волгоградской области

19 февраля 2021, 20:37

Волгоградский облсуд отказался перевести под домашний арест главу УФССП по региону Владимира Евстигнеева, обвиненного в получении взятки.

Как сообщал "Кавказский узел", главу Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимира Евстигнеева и руководителя территориального управления Росимущества заподозрили в крупном взяточничестве. 18 января Евстигнееву было предъявлено обвинение по делу о взятке, суд до 11 марта запретил ему определённые действия, в частности, выходить ночью из дома и пользоваться телефоном и интернетом. 3 февраля суд ужесточил меру пресечения Евстигнееву, посчитав, что тот нарушил запрет на телефонные звонки.

Волгоградский облсуд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на решение об изменении меры пресечения Евстигнееву, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого просил заменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказала она. Однако суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, указала Вальковская.

Комментариями Евстигнеева или его представителей относительно решения Волгоградского облсуда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, следствие считает, что Евстигнеев хотел купить через подставное лицо выставленную на торги арестованную элитную иномарку. При этом руководитель УФССП потребовал, чтобы в случае победы комиссию, около 160 тысяч рублей, заплатил директор специализированной организации, которая в рамках госконтракта занималась реализацией арестованного имущества, полагают следователи. По версии следствия, посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества.