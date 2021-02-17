Планы изменить статус Тебердинского заповедника вызвали протест карачаевцев

17 февраля 2021, 02:47

Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии преобразовывается в национальный парк. Неизвестно, как будут использоваться земли заповедника после изменения его статуса, отметил председатель "Конгресса карачаевского народа" Къяды-хаджи Халкечев. От руководства нацпарка зависит, будет ли соблюдаться баланс между охраной природы и зарабатыванием денег, считает эколог Валерий Бриних.

Конгресс карачаевского народа совместно с карачаево-черкесским региональным отделением Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и Советом старейшин карачаево-черкесской региональной общественной организации "Къарачай Алан Халкъ" еще в апреле 2019 года обращались к президенту России Владимиру Путину по поводу недопустимости преобразования Тебердинского государственного биосферного природного заповедника (ТГБПЗ) в национальный парк, говорится в публикации на странице "Конгресса карачаевского народа" в соцсети Facebook от 8 февраля.

В публикации указывается, что Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, отмечающий в этом году 85-летие, "является территорией с большой долей высокогорных биотопов и участков современного оледенения более 100 ледников, а также представляет собой полный взаимосвязанный экологический ряд высокогорных экосистем от сосновых и темнохвойных лесов до альпийских пустошей с речными долинами и высокогорными озерами".

85-летие заповедника прокомментировал на своей странице в соцсети Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Пользователи спросили его о преобразовании заповедника, на что представитель Минприроды республики ответил, что такая работа действительно проводится и завершить ее планируется в июле. В ответе отмечается, что инициатором изменения статуса заповедника являются министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, "так как заповедник находится в федеральной собственности и не подлежит отчуждению из федеральной собственности".

На странице "Конгресса карачаевского народа" в соцсети Facebook говорится, что именно диалог с Минприроды республики стал поводом для публикации, в которой Тебердинский заповедник называется "целостной природоохранной территорией, большая часть которой не подвергалась человеческому воздействию".

«В связи с этим она является не только местом распространения находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных, но и представляет собой естественную и не модифицированную среду обитания наиболее уязвимых крупных млекопитающих. Тебердинский заповедник организован в январе 1935 года решением Карачаевского облисполкома, а 5 марта 1936 года постановлением № 40 ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР вынесено решение "Об образовании Тебердинского высокогорного акклиматизированного государственного полного заповедника", - напомнили авторы публикации.

Указанное постановление допускало использование пастбищ и курортное развитие территории заповедника, но запрещало эксплуатацию леса, охоту и рыбную ловлю. Поправки к Федеральному закону об ООПТ, принятые от 28.12.2013 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты РФ" стали юридической основой преобразования заповедника в национальный парк, что влечет за собой негативные последствия, считают экоактивисты и общественные деятели.

"Основанием для преобразования в национальный парк послужило якобы наличие в составе заповедника 102 га рекреационной территории известного горного курорта Домбай. В действительности с согласования Минприроды РФ поселок Домбай с прилегающей к нему рекреационной территорией с площадью 102 га более 14 лет назад выведены из состава заповедника, переданы в муниципальное управление и реализованы в частный сектор пользования. Указанная площадь составляет менее 1% от общей площади заповедника", - говорится в публикации, в которой также отмечается, что "преобразование ТГБПЗ в национальный парк, согласно поправкам к Федеральному закону об ООПТ, принятыми от 28.12.2013 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты РФ", влекут за собой негативные последствия - в первую очередь узаконенную передачу земельных участков на особо охраняемых территориях в "иные виды пользования" в обход изначально узаконенного".

«В поправке к закону не присутствует четкой формулировки, о каких земельных участках, и каких так называемых «иных собственниках и пользователях» идет речь. Именно это существенное дополнение дает возможность двоякой трактовки Закона, ибо не совсем ясно, о каком количестве участков идет речь, каково может быть их использование. Открываются небывалые возможности для коррупциогенной составляющей и постепенного захвата особо охраняемых земельных участков, это вопрос только времени. Бессистемное, неконтролируемое использование заповедной территории в случае ее преобразования нанесет непоправимый ущерб природному резервату, эндемичной и богатейшей флоре и фауне Северного Кавказа, и в частности Тебердинского заповедника», - указывается в публикации Конгресса карачаевского народа.



Авторы также отмечают, что решение Минприроды РФ о преобразовании Тебердинского государственного природного биосферного заповедника принято без общественного обсуждения, без учета мнения местного населения.

Для жителей республик Северного Кавказа пользы от эксплуатации рекреационных зон нет

Как рассказал 16 февраля корреспонденту «Кавказского узла» председатель КЧ РОО "Конгресс карачаевского народа" Къады-хаджи Халкечев, перевод Тебердинского заповедника в статус нацпарка не является прецедентом для России, но в ряде российских субъектов депутаты региональных заксобраний воспрепятствовали таким решениям.

«Всего в России 106 заповедников. Пилотный перевод заповедников в национальный парки произошел в шести-семи субъектах РФ. В трех субъектах депутаты категорически отказались от такого перевода. В КЧР депутаты хранят молчание по этому вопросу. В законе есть статья [...], которая практически сводит на нет весь нормативный акт, потому что, согласно этой статье, дается разрешение на организацию туристических кемпингов и других развлекательных мероприятий. Мы имеем дело с «лазейкой» в законе», - считает Халкечев.

Решение об образовании Тебердинского заказника было принято в 1935 году на территории Карачаевской автономной области, а в 1936 году центральный аппарат правительства утвердил эту территорию как Тебердинский заповедник, отметил Халкечев. «Многие десятилетия там работали ученые, исследователи, шла непрерывная научная работа, защищались кандидатские и докторские диссертации. Для народов Карачаево-Черкесии это последнее, что осталось. Район Архыза, Загедана, Урупский район - уже практически неизвестно, в чьих руках находятся Потихонечку, небольшими кусками земля отходит каким-то неизвестным людям, нет прозрачности, с населением это не обсуждается. Лес нашего заповедника уже давно болеет, это вызвано присутствием короеда. Никаких действий со стороны руководства республики не предпринимается для того, чтобы избавиться от болезни… Только один раз мы лишились Тебердинского заповедника вместе с Эльбрусом на 14 лет, когда нас депортировали в Среднюю Азию, Казахстан в 1943 году. Тогда этническая территория Карачая отошла Грузии. Теперь мы вроде и живем на своей территории, но есть опасения, что мы можем ее лишиться вновь. Это очень беспокоит население, люди крайне возмущены», - отметил он.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

В республике есть люди, которые полагают, что смена статуса заповедника будет иметь положительные последствия, признался Халкечев. «Они полагают, что отхватят какие-то участки, будут иметь с этого какие-то дивиденды. Это, конечно, может быть, но только для чиновничьей рати, не для простых людей. Но придет время, когда большой капитал и их выкинет оттуда. Мы можем наблюдать это на примере Архыза. Изначально были обещаны рабочие места, но по факту ничего нет. Местные жители даже в качестве обслуги не присутствуют. Откуда-то привозят рабочих вахтовым методом. Местному населению, кроме ущерба для экологии, обустройство Архыза никакого эффекта не приносит. При строительстве канатных дорог вырубали лес, роза ветров сменила свое направление, местность стала очень ветреной. Мы не видим никаких отчетов о прибылях, о том, какие налоги республике и федеральному центру выплачены. Для населения северокавказских республик нет никакого толка от эксплуатации таких зон. Этот факт сильно раздражает», - отметил он.

По словам Халкечева, Конгресс карачаевского народа и он, как руководитель организации, не являются сторонниками обращения в международные организации, а «хотели бы решить все проблемы внутри страны». «Но если другого выхода не будет, мы будем стучаться во все инстанции без исключения… Новые хозяева, которые там могут оказаться, станут, по сути, узаконенными браконьерами, за которыми физически невозможно будет уследить. Эта 16 статья закона открывает дорогу всяческим безобразиям, никто уже не сможет уследить за нелегальной охотой, это может стать причиной экологической катастрофы. 30 декабря 2020 года президент подписал закон о приватизации земель национальных парков. Законопроект прошел, несмотря на возражения группы депутатов Госдумы, позиция которых была созвучна с позицией "Конгресса карачаевского народа". Видимо, какая-то группа людей имела информацию о будущем принятии этого закона и предварительно пыталась сменить статус заповедника. Благо, что статус еще не поменялся. Предполагается, это произойдет к июлю», - заключил Халкечев.

Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон предлагает не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в собственности субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. При этом передача земельных участков допускается только с сохранением всех существующих экологических требований нацпарков. После передачи земельных участков они могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. На таких участках, расположенных строго в границах населенных пунктов, гражданам разрешается вести садоводство и огородничество. Виды разрешенного использования земли будут определяться положением о соответствующем национальном парке, пишет ТАСС.

Необходимо сохранить баланс между охраной природы и зарабатыванием денег

Перевод Тебердинского заповедника в национальный парк - событие печальное, но закономерное, заявил корреспонденту «Кавказского узла» эколог Валерий Бриних.

«Собственно говоря, этот заповедник изначально проектировался как нацпарк, но тогда нацпарки рассматривались советской властью как буржуазное явление. Поэтому назвали это заповедником. На протяжении всей своей деятельности Тебердинский заповедник вел гибридное существование, совмещая функции охраны природы и заповедной науки с усиленным развитием экопросвещения и туризма. Так что создание на его базе нацпарка всегда было только вопросом времени. Причины переформатирования заповедника в нацпарк лежат на поверхности. Это возможность гораздо проще и масштабнее развивать туризм и рекреацию для зарабатывания денег. Тем более что инфраструктура для этого в заповеднике создавалась все прошедшие годы, особенно в 90-е. В свое время в заповедник были привлечены огромные средства», - рассказал эколог.

Говоря о последствиях решения по изменению статуса ООПТ в случае его принятия, эколог отметил, что они будут зависеть от руководства новообразованного нацпарка. «Если удастся сохранить пока еще нетронутые участки территории в неприкосновенности и удержать высокую планку научной работы, то не все так будет плохо. Главное - сохранить баланс интересов между охраной природы и зарабатыванием денег. В первую очередь, не менее 50% территории должно быть отнесено к заповедной зоне. В общем-то в заповеднике и так делалось много такого, что противопоказано заповеднику. По сути, на его территории была создана смесь турбазы с животноводческим совхозом. И ничего хорошего для заповедника от этого ожидать не следовало», - заключил эколог.