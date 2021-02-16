Сергей Меликов рассказsdftn, как будет решаться вопрос с вывозом мусора в Дагестане/ Кадр видео РГВК "Дагестан" https://www.youtube.com/watch?v=mx-HURtoYag&feature=emb_logo

16 февраля 2021, 09:00

Обещание Меликова решить проблему с мусором вызвало скепсис у пользователей соцсети

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наладить системную работу по уборке свалок мусора в республике с 1 марта. Пользователи Instagram призвали власти перейти от обещаний к делу и продемонстрировать реальное решение проблемы мусорного коллапса.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане активисты запустили флешмоб, в рамках которого фотомодели фотографируются на фоне мусорных свалок, чтобы привлечь к этой проблеме внимание общества. Пользователи Facebook отметили оригинальность и злободневность фотопроекта и предложили новые локации для съемок. 11 феврали стало известно, что власти Махачкалы выделили 170 миллионов рублей на покупку собственной спецтехники для уборки города.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. Компания объяснила отказ  вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую. Жители Махачкалы сообщили 6 февраля, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

Запись о том, что системную работу по обращению твердых коммунальных отходов в Дагестане планируется наладить с начала марта была опубликована 15 февраля на странице Instagram-паблика dagnews.today, на который подписаны около 317 тысяч пользователей.

На видео, опубликованном в паблике, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что системный график работы по вывозу мусора начнет действовать с 1 марта. В результате в регионе будет полностью решена проблема с мусором. "Если говорить об окончательном решении этого вопроса, то я думаю, что мы его решим до конца года", – уточнил он.

Эта запись к 09.00 мск 16 февраля набрала 13,8 тысячи просмотров и 28 комментариев. Большинство их авторов призвало Меликова показать реальный результат работы по разрешению проблемы с мусором. "Хватит рассказывать как будете что-то делать, начните уже делать что-нибудь", – потребовал пользователь rajab1010. "Просто пора уже заканчивать впустую болтать и народ благодарить, его же [Меликова] не для этого назначили. Пора за работу приниматься, а то пока одни бесконечные ненужные разговоры", – возмутился также пользователь cccp.35.47. "За первые четыре месяца ВОВ войны из-под удара агрессора были выведены 8 млн человек, 2,5 тысячи промышленных предприятий, 1,5 тысячи колхозов и совхозов – а тут с мусором не могут разобраться", – сравнил yusufgamzatov.

Другие комментаторы также отреагировали скептически на обещания главы региона. "Опять завозить будут нового регионального оператора, опять поднимут расценки, опять сотни людей останутся без работы?" – задался вопросами пользователь vsego_ponemnogu_05. "А переработка мусора через сто лет только будет?" – сыронизиварол kourbanaux. "Не надо было собирать мусор месяцами", – заметил пользователь abd.k.82.

Напомним, что 3 и 5 февраля были задержаны бывший директор компании по вывозу мусора "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с прочими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

Примечание:

"Пользователи соцсети пожаловались на антисанитарию из-за проблем с мусором в Махачкале", "МВД сообщило о крупном мошенничестве с вывозом мусора в Дагестане", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале".

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