25 жителей Армении обратились в больницы после землетрясения

13 февраля 2021, 22:30

Врачи оказали помощь 25 жителям Армении, пожаловавшимся на ссадины и ушибы, полученные в результате землетрясения. Повторение столь же сильных подземных толчков в ближайшее время маловероятно, заверило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении произошло землетрясение силой до 7 баллов, которое ощутили жители Еревана и пяти областей Армении. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от столицы. Жильцы ереванских многоэтажек выбежали на улицы из опасений за свою безопасность, МЧС Армении также рекомендовало оставаться на улице. Разрушений в Ереване не зафиксировано, кроме обрушения облицовки ряда зданий. Житель Еревана получил в результате землетрясения легкие травмы.

К 20.30 (19.30 мск) в медцентры страны обратились 25 человек с жалобами на ссадины и ушибы. Госпитализирована, по соображениям безопасности, беременная женщина, сообщил Минздрав Армении. Врачи оценили состояние всех 25 человек как удовлетворительное, передали "Новости Армения".

МЧС Армении сообщило, что все горожане могут вернуться домой. "Уважаемые граждане, на данный момент афтершоковая активность ослабла. Анализ имеющихся данных показывает, что вероятность сильного землетрясения мала. <...> Возможны афтершоки, которые граждане почувствуют. Призываем не паниковать", - процитировал сообщение ведомства News.am.