Ереванцы, вышедшие из квартир из-за землетрясения. 13 февраля 2021 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/e03OB786RVE

13 февраля 2021, 22:30

25 жителей Армении обратились в больницы после землетрясения

Врачи оказали помощь 25 жителям Армении, пожаловавшимся на ссадины и ушибы, полученные в результате землетрясения. Повторение столь же сильных подземных толчков в ближайшее время маловероятно, заверило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении произошло землетрясение силой до 7 баллов, которое ощутили жители Еревана и пяти областей Армении. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от столицы. Жильцы ереванских многоэтажек выбежали на улицы из опасений за свою безопасность, МЧС Армении также рекомендовало оставаться на улице. Разрушений в Ереване не зафиксировано, кроме обрушения облицовки ряда зданий. Житель Еревана получил в результате землетрясения легкие травмы.

К 20.30 (19.30 мск) в медцентры страны обратились 25 человек с жалобами на ссадины и ушибы. Госпитализирована, по соображениям безопасности, беременная женщина, сообщил Минздрав Армении. Врачи оценили состояние всех 25 человек как удовлетворительное, передали "Новости Армения".

МЧС Армении сообщило, что все горожане могут вернуться домой. "Уважаемые граждане, на данный момент афтершоковая активность ослабла. Анализ имеющихся данных показывает, что вероятность сильного землетрясения мала. <...> Возможны афтершоки, которые граждане почувствуют. Призываем не паниковать", - процитировал сообщение ведомства News.am.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Грузии", "Сельская школа закрыта после землетрясения в Дагестане", "Серия землетрясений на Северном Кавказе последовала за подземным толчком в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 февраля 2021, 23:30

13 февраля 2021, 21:41

  • Поиск оружия назван целью обысков в Тарки

    Все сегодняшние обыски в поселке Тарки прошли у противников торговли наркотиками, силовики искали оружие, сообщили местные жители. Они считают, что конфликт с силовиками вызвали не сами обыски, а неуважительное поведение правоохранителей.

13 февраля 2021, 20:47

13 февраля 2021, 19:50

  • Осетинский фудблогер прославился раздачей еды нуждающимся

    Житель Северной Осетии Аслан Габуев стал популярным фудблогером благодаря благотворительным акциям – он готовит еду и развозит ее нуждающимся. Ассоциация благотворительных фондов "Пища жизни" занимается организацией питания в приютах Владикавказа и угощает пенсионеров на местном блошином рынке.

13 февраля 2021, 18:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи