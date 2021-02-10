Руководитель морга в Прохладном заподозрен в мошенничестве

10 февраля 2021, 21:43

Глава морга и его подчиненные через ритуальный магазин брали деньги за услуги, которые должны были предоставлять бесплатно, заявило МВД Кабардино-Балкарии.

По данным оперативников, руководитель морга в Прохладненском районе, где, в частности, проводились судебно-медицинские экспертизы, вместе с двумя подчиненными требовал от родственников умерших деньги за бесплатные услуги. Кроме того, они предлагали бальзамировать умерших, не имея соответствующей квалификации.

"В среднем с клиентов злоумышленник брали от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, они вовлекли в преступный бизнес жительницу города Прохладного, которая в качестве индивидуального предпринимателя открыла ритуальный магазин. Именно через него производилась оплата «бесплатных» услуг. Денежные средства передавались руководителю подразделения, который впоследствии распределял их между другими участниками преступной группы", - утверждает МВД.

Потерпевшие и размер причиненного им ущерба пока устанавливается, указано в публикации на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве. По части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ каждому из подозреваемых грозит до шести лет заключения.