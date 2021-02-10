Задержание Игоря Нагавкина. Фото Юрия Бенгардта для "Кавказского узла".

10 февраля 2021, 11:12

Силовики задержали волгоградского активиста на одиночном пикете

Активист Игорь Нагавкин был задержан сегодня на одиночном пикете, где он требовал от прокуратуры обратить внимание на его уголовное преследование по делу о краже. После беседы со следователем Нагавкин был отпущен и решил продолжить пикет.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года эксперт общероссийского движения "За права человека" в ЮФО Игорь Нагавкин был заключен под стражу по подозрению в краже. Правозащитник не признал себя виновным. В апреле 2017 года он был переведен из Волгограда в Москву, а в ноябре 2018 года был освобожден из-под ареста решением Мосгорсуда. После этого Нагавкин приехал в родной Калач-на-Дону и вернулся к правозащитной деятельности.

Нагавкин обвиняется в краже драгоценностей. По версии следствия, он и "неустановленные лица" вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам". Сам Нагавкин считает, что арест был связан с его борьбой с распространением наркотиков, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Игоря Нагавкина.

Игоря Нагавкина задержали сегодня около 09.00 мск на одиночном пикете около прокуратуры Волгоградской области, где он пытался привлечь внимание надзорного ведомства к его уголовному делу. На одиночный пикет Нагавкин вышел с плакатом, содержащим упрек в адрес одного из сотрудников прокуратуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нагавкина Юрий Бенгардт.

Адвокат добавил, что направился в Главное следственное управление (ГСУ) МВД, чтобы "разобраться с задержанием".

Сам Игорь Нагавкин в 10.00 мск сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан "уголовным розыском" и доставлен к следователю ГСУ. "Следователь без адвоката зачитал мне статью 217 (статья 217 Уголовно-процессуального кодекса описывает процедуру ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. – Прим. "Кавказского узла") и закончил все следственные действия без адвоката, чем нарушил мое право на защиту. Он без адвоката не имеет права проводить со мной следственные действия", - изложил свою версию активист.

По словам Нагавкина, его отпустили, и он решил вернуться к зданию прокуратуры, чтобы продолжить пикетирование.

Нагавкин, находящийся под подпиской о невыезде, пояснил, что обвинение "построено на поддельных документах", и он требует проверки прокуратуры. "Раньше жалобы в прокуратуру писал, их спускали в следствие", - сказал он.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов, журналистов и правозащитников на юге России и в странах Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградский активист и сотрудник оператора по вывозу мусора обменялись обвинениями в нападении", "Жители Калача-на-Дону провели пикеты против выселения из аварийных домов", "Игорь Нагавкин прекратил голодовку".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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