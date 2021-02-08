Массовое отравление водой в Арани стало вторым за неполные три года

08 февраля 2021, 19:36

Число госпитализированных в Хунзахскую районную больницу с отравлением выросло до 15. Школа в селе Арани будет закрыта до выздоровления всех учеников. Местные жители рассказали, что это уже вторая с марта 2018 года массовая вспышка кишечной инфекции в Арани.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля 30 школьников из села Арани Хунзахского района пожаловались на симптомы отравления. Следователи начали расследование уголовного дела, а детский сад и школа в селе приостановили работу до выяснения причин отравления. Роспотребнадзор обнаружил инфекцию в питьевой воде. На сегодняшний день, к врачам с жалобами на симптомы отравления обратились 89 жителей Хунзахского района, в том числе 70 детей, сообщил Минздрав Дагестана.

Средняя школа в Арани остается закрытой

За сегодняшний день в Хунзахскую районную больницу было госпитализировано два человека, которые отравились в результате употребления воды в селении Арани, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" фельдшер районной станции скорой помощи. "Обе поступившие сегодня были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Они живут в соседних с Арани селах, но отравление связывают с употреблением воды в селении Арани", - пояснила сотрудница станции.

По ее словам, в больнице на данный момент лечатся 15 отравившихся. "По данным на 9 часов утра, было 13 человек, еще двоих привезли сегодня. Тяжелых больных среди них нет, состояние у всех удовлетворительное, всю необходимую помощь они получают", - заверила сотрудница станции скорой помощи, отметив, что среди пациентов как взрослые, так и дети, в том числе дошкольники.

18 учеников Аранинской школы лечатся дома, еще два находятся в больнице, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из сотрудниц школы. "Школа пока все еще закрыта до полного выздоровления всех учеников. Все наши ученики уже идут на поправку", - отметила она.

По словам сотрудницы школы, это уже второй инцидент с массовым отравлением жителей Арани за последние годы. "В 2018 году такое уже было, даже намного хуже. Тогда тоже причиной отравления называли воду. В этот раз мы с самого начала заподозрили, что источником отравления могла быть вода, но почему-то первой версией была пищевое отравление. Хотя отравились не только дети, но и взрослые - в том числе те, кто никакого отношения к школе не имеет", - сказала сотрудница учебного заведения.

В марте 2018 года с симптомами острой кишечной инфекции из села Арани были госпитализированы 42 человека, большинство из которых – дети. Отравление произошло питьевой водой. Питьевой источник загрязнен стоками из туалета, установил Роспотребнадзор.

По ее словам, несмотря на уже два массовых отравления, жалоб на качество воды у местных жителей не было. "Вода шла всегда прозрачной, никакого постороннего вкуса или запаха не было. Вода в учреждения и дома в Арани идет через насосную станцию по водопроводу. Она подается по графику. Но сейчас воду отключили полностью. Но в селе проблем с водой нет, к каждому дому ее подвозят из соседних сел", - добавила сотрудница школы.

Другая школа в Арани, интернат с углубленным изучением предметов военно-спортивного профиля, продолжает работу в обычном режиме, сообщил один из работников учебного заведения. "Из наших учащихся никто не отравился. Наша школа находится в крепости, и у нас отдельный водопровод. Вода к нам поступает из другого источника, который контролируется пограничниками воинской части", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Причины отравления аранинцев водой пока не выяснены

В селении Арани проживает около 600 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы Хунзахского сельского поселения Курамагомед Абухов. В состав сельского поселения входит девять населенных пунктов, в том числе и село Арани. "У Арани есть естественный источник, откуда вода насосами подается в населенный пункт. Вода из этого родника используется местными жителями с далеких веков", - отметил муниципальный чиновник. При этом он сказал, что сама система водоснабжения была построена еще в 1960-70-х годах, и "трубы не новые".

Как отметил Абухов, точные причины отравления людей пока еще не установлены. "После отравления производился дважды забор воды в источнике и пробы направляли в лабораторию в Махачкалы. По имеющимся у нас сведениям, анализы в обоих случаях показали, что вода в источнике чистая, без заражения. Отчего произошло заражение, точно не известно, причины выясняются. Контроль за водой продолжается", - отметил Курамагомед Абухов.

Он также добавил, что подача воды населению временно приостановлена, а жителям села подвозится привозная вода. "Жалоб на отсутствие питьевой воды от жителей пока мы не получали", - заверил Абухов.

Причиной отравления жителей селения Арани стала водопроводная вода, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Ответственность за качество подаваемой воды жителям населенного пункта несет поставщик, указал руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "То, что водопроводная вода во многих населенных пунктах республики подается ее жителям плохого качества на протяжении долгого времени, можно ставить в вину надзорным органам, таким как Роспотребнадзор. На это ведомство возложена обязанность контроля поставщиков воды. Сам же поставщик должен как минимум раз в месяц проверять качество своей воды, а результаты анализов предоставлять в Роспотребнадзор. Считать недоработкой надзорных органов в случае краткосрочного отравления не совсем будет правильным, так как за качество подаваемой воды ответственен сам поставщик воды. И он должен следить за тем, чтобы в инженерные сети или водохранилище не попадали грязные стоки или же отравляющие вредные вещества", - пояснил Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила сегодня Хунзахскую райбольницу и обсудила с главой района меры, принятые после вспышки кишечной инфекции, передало РИА "Дагестан".