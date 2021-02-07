Выросло число пострадавших от массового отравления в Дагестане

07 февраля 2021, 12:45

С симптомами кишечной инфекции к врачам обратились 74 жителя Хунзахского района, 10 пациентов проходят лечение в больнице, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля 30 школьников в Хунзахском районе обратились к врачам с признаками отравления, врачи назвали тяжелым состояние трех детей. Следователи начали расследование уголовного дела. Детский сад и школа в селе Арани приостановили работу до выяснения причин отравления. На следующий день число пациентов с признаками острой кишечной инфекции увеличилось до 64. Роспотребнадзор обнаружил инфекцию в воде, сообщил Минздрав Дагестана.

Количество обратившихся к врачам с жалобами на недомогание в Хунзахском районе возросло до 74, сообщило сегодня министерство здравоохранения Дагестана на своей странице в Instagram. Госпитализированы 10 человек, пять из которых дети, остальные получают медпомощь амбулаторно, говорится в сообщении.

По данным ведомства, фагирование уже прошли более 150 жителей Хунзахского района. Ранее туда было направлено 400 доз бактериофага, а последствии было решено дослать еще 4 000 доз препарата, отмечается в сообщении.