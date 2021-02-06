06 февраля 2021, 23:38

Источники сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули силовиком

Бывший глава дагестанского села Новокули убит в одном из отделов полиции в Махачкале, подозреваемый задержан на месте, сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам одного из источников, подозреваемый не пытался скрыться. Задержанный - сотрудник одной из силовых структур, передал ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, бывшего главу села Новокули Абакара Капланова застрелили силовики из-за земельного спора. Бывшего чиновника расстреляли из служебного пистолета Ярыгина в кабинете главы уголовного розыска Советского РОВД.

Следственный комитет ужае занялся расследованием, сообщил Telegram-канал "Совесть Дагестана".

На сайтах МВД Дагестана и республиканского управления Следкома, по состоянию на 23.38 мск 6 февраля, не появилось информации об убийстве в отделе полиции.

Примечание:

"Конфликт в поселке Тарки вызвал споры о практике выселения родни преступников", "Подозреваемый в убийстве дагестанского активиста озвучил причины конфликта", "Жители Тарки сообщили о массовой драке после убийства активиста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 февраля 2021, 03:11

  • Участники схода в Махачкале перешли к городскому моргу

    Несколько сотен родственников и знакомых убитого Абакара Капланова перешли от здания Советского РОВД в Махачкале к моргу. Они планируют перевезти тело Капланова в Новокули, где силовики оцепили дом, принадлежащий семье подозреваемых.

07 февраля 2021, 02:28

07 февраля 2021, 01:38

07 февраля 2021, 00:39

07 февраля 2021, 00:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи