Источники сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули силовиком

06 февраля 2021, 23:38

Бывший глава дагестанского села Новокули убит в одном из отделов полиции в Махачкале, подозреваемый задержан на месте, сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам одного из источников, подозреваемый не пытался скрыться. Задержанный - сотрудник одной из силовых структур, передал ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, бывшего главу села Новокули Абакара Капланова застрелили силовики из-за земельного спора. Бывшего чиновника расстреляли из служебного пистолета Ярыгина в кабинете главы уголовного розыска Советского РОВД.

Следственный комитет ужае занялся расследованием, сообщил Telegram-канал "Совесть Дагестана".

На сайтах МВД Дагестана и республиканского управления Следкома, по состоянию на 23.38 мск 6 февраля, не появилось информации об убийстве в отделе полиции.