Пользователи соцсети раскритиковали мэрию Махачкалы за городской субботник

06 февраля 2021, 11:50

Несколько тысяч человек примут участие сегодня в массовом субботнике в столице Дагестана, сообщила мэрия. Власти должны сами разбираться в проблеме с вывозом мусора, без привлечения жителей, в том числе бюджетников, считают пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Пользователи соцсети проблему с вывозом мусора в Дагестане назвали мусорным коллапсом и обвинили в его возникновении как исполнителей, так и чиновников.

Для участия в субботнике в Махачкале подали заявку несколько тысяч человек, сообщила администрация города. "Инициатором субботника выступило руководство Унцукульского района, затем помочь махачкалинцам в борьбе с мусорным коллапсом вызвался Дахадаевский район. На сегодня также поступили заявки от Карабудахкентского, Каякентского, Хасавюртовского и Хунзахского районов Дагестана", – сказано в сообщении, опубликованном 5 февраля на странице администрации в Instagram.

В субботнике также будет задействована спецтехника, часть которой выделят региональные Минприроды и министерство транспорта, сказано в сообщении.

Запись о субботнике в Махачкале была опубликована сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны 94 325 пользователей. В частности, к публикации прикреплены фотографии, на которых показаны спецтехника и столпившиеся люди на одной из улиц города. К 11.45 мск эта публикация набрала 23 отметки "нравится" и 22 комментария. Большинство их авторов отреагировали иронией на сообщение мэрии.

"Смысл этого субботника если через неделю опять весь город в мусоре будет? Люди кидают [мусор] на каждом углу, не доносят до мусорных баков. У нас на районе хоть сто табличек повесь с надписью не кидать мусор, все равно кидают", – возмутился Заур Гаджиев.

"Запомните этот день. 6 февраля – очередной день, когда [власти] показали свою полную бесполезность. Платим налоги мы, убираем город тоже мы, а живут богато и красиво они", – написал Саид Гитинов.

"Ответственность, как всегда, берут люди на себя", – посетовал Робин Алиханов.

Некоторые другие комментаторы одобрили проведение субботника.

"Ну давно пора. А то просто позор, столица в таком ауте", – написала Любовь Васильева.

3 февраля правоохранители задержали бывшего директора компании по вывозу мусора Дмитрия Зуева и врио гендиректора этой же компании Мурада Гаджимагомедова. 5 февраля также был задержан бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Дмитрий Зуев и Мурад Гаджимагомедов вместе с прочими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на не предназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, следует из сообщения управления Следкома по Дагестану от 3 февраля.

Запись о субботнике в Махачкале была размещена сегодня на странице мэра города Салмана Дадаева в Instagram, на которую подписаны около 77,2 тысячи пользователей. К 11.45 мск публикация набрала 6872 просмотра и 234 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала работу мэра.

"Вот про вирус все говорят, а мы из-за этих свалок заболеть не можем что-ли? Такое сейчас положение ужасное в Дагестане, нас уже в других странах [по телевидению] показали, наверное подумали самый грязный народ", – возмутился пользователь streeet780.

"В январе мы не должны платить налог за мусор. Мусор не вывозился, если вывезли, то по одному разу", – написал пользователь ____moya_jizn____ в комментарии к другой записи о мусоре, опубликованной на странице Дадаева.

"Кто-нибудь объяснит, по какой причине такое скопление мусора в городе? Как так получилось, что не стали вывозить?" – задалась вопросом patimaramazanova8102.

"Можно было и не доводить до такого состояния весь город. А заранее позаботиться", – отметил пользователь sultana.sultana1.

Дагестанские чиновники пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

Публикация о субботнике в Махачкале также была размещена сегодня и на странице Instagram-паблика news_dagestana, на который подписаны около 203 тысячи пользователей. К 11.10 мск публикация набрала 7159 просмотров и 38 комментариев. Часть их авторов также возмутилась проведением субботника.

"Кто воровал деньги, пусть те и убирают! Налоги плати, ещё и убирай", – написал пользователь al_amir_kuhni.

"Зачем мне расхлёбывать кашу, которую они заварили? Не, я не иду на субботник", – заявил пользователь makulatura_kaspiysk.

"Как всегда народ будет расхлёбывать то, что натворили чиновники", – подчеркнул abdurahman_sildi.

"И что? Раз в месяц будем устраивать субботники? До каких пор?" – задалась вопросом patimat20155.

Другие комментаторы предположили, что в уборке мусора задействованы бюджетники.

"В обязательно-принудительном порядке примут участие все учителя и работники детских садиков. Позор! Мусор должны убрать [власти], которые допустили этот бардак", – возмутился пользователь ferrum.05.sc.

"Деньги - чиновникам, а мусор - бюджетникам", – написал пользователь gapisat59.

"Как любят в этой стране рабский труд", – отметил пользователь talinsci.

Некоторые из комментаторов высказались положительно об уборке мусора.

"Надо всем народом выйти и очистить город. Хоть тут покажем свою сплоченность", – написал mansur_gasanov.