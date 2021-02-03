Суд в Сочи арестовал московского сторонника Навального на трое суток

03 февраля 2021, 04:19

Москвич Игорь Белоусов арестован на трое суток по обвинению в сопротивлении требованиям полицейских на акции в поддержку Навального 31 января.

Как писал "Кавказский узел", 31 января акции сторонников Навального прошли во многих регионах России, в том числе в городах юга страны: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих. Задержанные в Сочи пожаловались, что на акции активно работали провокаторы. 1 февраля суд приговорил сочинца Ивана Корнева к четырем суткам ареста, признав его виновным в сопротивлении законным требованиям полицейских.

На шествии 31 января, организованном краснодарским штабом Навального, активисты потребовали сменяемости власти и освобождения политзаключенных. Силовики не препятствовали несогласованному шествию по главной улице Краснодара, но у здания администрации Кубани, куда направлялись протестующие, активистов встретили сотрудники полиции и ОМОН, и в конце шествия, по меньшей мере восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, были задержаны.

2 февраля суд Центрального района Сочи отправил под арест на трое суток 35-летнего жителя Москвы Игоря Белоусова, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников сочинской полиции. Белоусов своей вины не признал, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

Адвокат отметил, что москвич отсидел в полиции двое суток в ожидании суда.

Знакомый осужденного Алексей рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о событиях 31 января у памятника Ленину, предшествующих задержанию Белоусова. "Приблизительно в 11.40 (мск) я и Игорь Белоусов шли по своим делам мимо памятника Ленину, как вдруг нас окружили полицейские и стали требовать документы. На наш вопрос, что случилось, они ответили, что мы оба подходим под ориентировку по какому-то уголовному делу. По какому - мы так и не поняли", - сообщил он.

По его словам, другие граждане, которые находились с ними в автобусе, также были задержаны "по ориентировке". "После задержаний в автобусе нас собрали человек 12, автобусы стояли прямо на тротуаре за памятником Ленину. Затем нас повезли в полицию Блиново. Нас там продержали часов шесть, не давали ни есть, ни пить. Люди были усталые. Нас принуждали сделать отпечатки пальцев и фото и только после этого обещали отпустить. Мы с Игорем дали полиции возможность нас сфотографировать и откатать пальцы, и нас правда отпустили всех, 12 человек", - рассказал Алексей.

По его словам, он и Белоусов пошли к магазину, чтобы купить поесть и попить. "Должна была подъехать его супруга и адвокат. Мы сообщили, что нас освободили, но адвокат предложил дождаться его и побеседовать. Я поехал домой, а Игорь остался ждать адвоката. Потом я с удивлением узнал, что Игоря задержали вторично через несколько минут по той же статье 19.3 КоАП РФ", - рассказал Алексей.

По словам адвоката Сергея Костюка, он приехал буквально через пять минут после последнего звонка Белоусова, и обнаружил, что тот опять задержан. "Белоусова задержали на ночь, а потом еще на одну ночь, и сегодня (2 февраля) состоялся суд. Судья вообще нас не слушал и не удовлетворил ни одного ходатайства, в том числе опроса полицейских", - сообщил адвокат.

По его словам, в протоколе было указано, что Белоусов оказывал сопротивление полиции у памятника Ленину. "Однако у памятника Ленину никакого сопротивления не было, и его отпустили вместе со всеми из ОП Блиново, не составив ни одного протокола. Однако, выпустив, через пять минут его задержали опять, но уже у полиции ОП Блиново", - рассказал Костюк.

Из судебного постановления (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что Белоусов был "выявлен" на Площади искусств города Сочи. "На предложение сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, и пройти в дежурную часть ответил категорическим отказом, высказал свое мнение, что данные требования являются незаконными, и стал удаляться от сотрудников, игнорируя законные требования сотрудников полиции, тем самым оказал неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции", - говорится в постановлении.

"При рассмотрении дела об административном правонарушении Белоусов И.Г. пояснил суду, что с протоколом он не согласен, виновным себя в совершении административного правонарушения не признает, неповиновения сотрудникам полиции не оказывал. Защитник лица привлекаемого к административной ответственности в судебном заседании просил прекратить производство за недоказанностью вины", - также говорится в протоколе.