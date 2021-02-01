Чиновница из Волжского осуждена за ДТП со смертельным исходом

01 февраля 2021, 13:49

Быковский районный суд признал сегодня виновником аварии, которая унесла жизнь двух женщин, бывшего мэра Волжского Марину Афанасьеву.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2019 года бывший мэр Волжского Марина Афанасьева попала в аварию на своей машине. Афанасьева после ДТП была госпитализирована. Марина Афанасьева обвинена в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, сообщила 7 октября 2020 года Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, утром 23 октября 2019 года Афанасьева выехала на полосу встречного движения и заехала на обочину, после чего ее внедорожник Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет. Две женщины, находившиеся вместе с ней в машине, погибли на месте.

Марина Афанасьева приговорена к двум годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Быковский районный суд Волгоградской области сегодня признал виновной 64-летнюю жительницу Волжского, бывшего мэра города, в совершении преступления по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - процитировал ее слова ТАСС.

Афанасьева полностью признала свою вину, сообщила сегодня прокуратура Волгоградской области. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда на 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, отмечается на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария с участием бывшей главы Волжского произошла на 671-м километре дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Источник сообщил, что Марина Афанасьева попала в аварию, когда ехала с двумя приятельницами за грибами. Афанасьева была избрана мэром Волжского в октябре 2009 года. В сентябре 2013 года ее сменил на этом посту член "Единой России" Игорь Воронин.