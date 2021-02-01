Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом

01 февраля 2021, 10:21

Руководство школы убедило учителя Алексея Романова уволиться после того, как суд признал его участником несогласованной акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января в Армавире, рассказал сам Романов. Педагогу не следовало соглашаться на предложение уволиться по собственному желанию, указала юрист Наталья Баянова.

Как писал "Кавказский узел", 23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. В Краснодаре в протестном шествии приняли участие несколько тысяч человек. Десятки человек были задержаны уже после того, как участники акции стали расходиться, указал местный штаб Навального. Акции прошли также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире, Сочи, Анапе. Активисты назвали протесты 23 января самыми массовыми на Кубани за последние годы и отметили, что требование освободить Навального не было основным требованием протестующих.

31 января уличные протесты людей, недовольных политикой властей, вновь прошли во многих регионах России, в том числе на юге страны. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

Сообщение о своем увольнении педагог Алексей Романов прислал "Кавказскому узлу" 29 января. "За участие в акции 23.01 меня увольняют с работы: попросили написать заявление. Работаю в средней школе Новокубанского района", - сообщил он.

Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспонденту "Кавказского узла" 28-летний учитель истории и естествознания школы № 30 из Армавира (географически Армавир примыкает к Новокубанскому району, но не относится к нему. – Прим. "Кавказского узла") Алексей Романов рассказал, что 23 января шел по своим делам по центру Армавира, где проходил митинг в поддержку Навального, и был задержан силовиками, хотя не собирался принимать участие в акции. "Я не являюсь сторонником Навального, я не собирался участвовать в митинге. Я просто шел мимо", - сказал Алексей Романов.

По словам учителя, после задержания его отвезли в отдел полиции. "Я всю ночь провел в "обезьяннике"... Утром нас, всех задержанных на митинге, подняли, погрузили в автобус и повезли в суд", - сообщил Романов.

Педагогу, по его словам, при задержании не разъяснили его права, а протокол был составлен без понятых. Также ему предоставили адвоката по назначению, который "фактически не участвовал в процессе", рассказал житель Армавира. "Судья меня вообще не выслушал, не дали мне сказать", - пожаловался он.

В отношении Романова было составлено два административных протокола по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 (участие в несанкционированном митинге) КоАП РФ. В протоколе о возбуждении административного производства за хулиганство говорится, что Романов 23 января в парке имени 30 лет Победы "громко выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал". Свидетель Куликов в суде заявил, что выступал в качестве понятого и видел, как "Романов стоял в группе граждан, выражался нецензурной бранью, на замечания сотрудников полиции не реагировал". Судья посчитала тот факт, что Романов не признал вину и утверждал, что проходил мимо, а не стоял в толпе митингующих, отягчающим обстоятельством и его желанием уйти от ответственности. Мужчина был приговорен к трем суткам административного ареста за мелкое хулиганство и к 10 тысячам рублей штрафа за участие в митинге.

Романов добавил, что никогда не сталкивался с судами и не привлекался к ответственности, поэтому был шокирован отношением к нему в полиции и в суде. После того, как педагог отбыл срок административного ареста и вернулся на работу, его в приватной беседе попросили уволиться, поскольку руководство "не хочет проблем".

"Я написал заявление на увольнение с 1 февраля. Нас предупреждали в школе, что будут несанкционированные митинги и чтобы детей, и тем более педагогов на них не было", - сообщил Романов.

Педагог добавил, что в этой школе он проработал три месяца, а уволился по собственному желанию, поскольку не хочет проблем с дальнейшим трудоустройством. По его словам, он хотел бы обжаловать свой арест и штраф, но не знает, как это делается.

Сотрудница средней школы, где работал Романов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что педагог уволился по собственному желанию, а чем вызвано это его решение, коллегам неизвестно. Сотрудница школы не захотела представиться и от дальнейших комментариев также отказалась.

Алексею Романову не следовало писать заявление об увольнении по собственному желанию, считает адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. "Нужно было отказаться от написания заявления и остаться работать в школе. Для увольнения нужны достаточные основания в соответствии с Трудовым кодексом. Человек не захотел проблем, это понятно. Но теперь он не сможет обратиться в суд, чтобы отстоять свои права", - сказала Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, педагогу необходимо обжаловать арест и штраф, даже если "в России он не добьется справедливости". "Но нужно пройти апелляцию, чтобы появились основания для обращения в Европейский суд [по правам человека]. И он несомненно там выиграет", - предположила Баянова.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".