Участники акции в Тбилиси потребовали освободить российских политзеков

01 февраля 2021, 06:24

Граждане России, вышедшие 31 января на акцию перед зданием парламента в Тбилиси, рассказали о политическом преследовании на родине и выступили за свободу политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 31 января акции сторонников Навального прошли во многих регионах России, в том числе в городах юга страны: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих.

Акция россиян, проживающих в Грузии, прошла в Тбилиси перед зданием парламента Грузии 31 января с 13.00 до 14.00 по местному времени (12.00-13.00 мск). Участники акции выстроились в живую цепь и держали в руках транспаранты с требованием освободить политзаключенных в России, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на акции.

Организаторы акции анонсировали, что ее цель - показать, что россияне, проживающие в других странах, хотят демократических изменений в России.

"Собралось 30 человек. Я оцениваю акцию положительно [...] Людям не наплевать, люди готовы выходить и поддерживать своих друзей, знакомых и просто сограждан в России. Да, здесь безопасней, чем в России. Но тем более надо выйти, потому что ничего не угрожает", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Егор Куроптев.

По его словам, он уже давно живет в Грузии. "Мне нельзя поехать в Россию, поскольку там мне предстоит находиться в тюрьме долго. На сегодняшний день против меня нет уголовных дел, но я знаю, что по нескольким обвинениям, связанным с политической деятельностью, меня обязательно захотят привлечь", - признался он.

Глеб Кретинин признался корреспонденту "Кавказского узла", что давно не живет в России. "Меня лично (политическое преследование) не касалось, но касалось моих друзей", - сказал он. По его словам, его знакомых задержали на митинге в поддержку Константина Котова.

Константин Котов - московский активист, осужденный на четыре года в июле 2019 года за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В 2020 году вышел на свободу после того, как Московский городской суд сократил ему срок до одного года и шести месяцев, пишет "ОВД-Инфо".

"Один из них теперь живет в Тбилиси. Именно потому что завели уголовное дело на него, он вынужден был уехать", - рассказал Кретинин.

Андрей Николаев из России рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 2006 года, будучи предпринимателем, испытывал на себе давление со стороны правоохранительных органов.

"Я столкнулся с произволом силовиков. Когда сотрудник [правоохранительных органов] вымогает взятки или под надуманным предлогом не выдает разрешения, или напротив - готов закрыть глаза на нарушения против меня со стороны криминала. Мне неоднократно приходилось испытывать подобное на себе. И такой каскад неприятностей претерпевает каждый предприниматель. Приходилось банкротиться, выплачивая из своего кармана задолженности", - рассказал он.

Николаев также признался, что на митингах в Краснодаре его задерживали на 12 часов. "Там мне угрожали, что заведут дело по экономической статье, если я не прекращу политическую активность", - сказал он.

Николаев рассказал, что уже четыре года живет в Грузии, и ему здесь нравится. "Единственное, что мне не нравится, это то, что в моей родной стране, в России происходят незаконные процессы [...] Я бы хотел, чтобы и в России преступник отвечал за свои действия вне зависимости от его благосостояния, чиновник он или простой человек", - добавил он.

Дизайнер из Москвы Игорь рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был покинуть Россию, так как в отношении него заведено уголовное дело за участие в московских акциях протеста летом 2019 года. "В день ареста, когда за мной приехали, меня не было дома. Но мне позвонили родственники и сказали, что за мной приходили. Тогда я решил купить билет на автобус и уехать в Грузию, поскольку моя мать родилась здесь. До того меня несколько раз задерживали и даже вывихнули плечо при аресте. Но административные сроки я не получал - только содержался в СИЗО. Но моему другу, например, не так повезло - ему разбили голову, и никто за это не ответил", - рассказал он.

Антон сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в России его преследуют за политическую деятельность. "У меня было несколько задержаний. Я не проводил, к счастью, в СИЗО больше одной ночи, но было все. И раньше в моей родной Тюмени мы выходили по два-три человека, а сегодня там выходят тысячи, потому что люди уже устали", - сказал он.

Модельер Юлия из Белоруссии рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на акцию, так как у России и ее родины одинаковые проблемы. "У нас в стране сидит 220 политических заключенных. И если мы сможем решить наши проблемы вместе, синхронно, это будет великолепно", - сказала она.