Корреспондент "Кавказского узла" отказалась сдавать отпечатки пальцев астраханским полицейским

31 января 2021, 23:21

Несмотря на предъявленное удостоверение, корреспондент "Кавказского узла" была задержана на акции протеста в Астрахани, которую освещала по заданию редакции. В отделении полиции ее пытались заставить пройти дактилоскопию.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое не встретило противодействия силовиков. Задержания начались после акции. Силовики задержали и повезли в отдел полиции корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую после ее слов о том, что она освещает акцию сторонников Навального в Астрахани, в отделении полиции она провела более часа.

Подъезды к площади Ленина в Астрахани, где сегодня проходила акция протеста, были перекрыты за пару кварталов, автотранспорт вокруг Кремля (к которому примыкает площадь Ленина) не ходил, вдоль площади Ленина стояло множество полицейских машин, автозаки и БТР. Также была перекрыта металлическими заграждениями улица Советская в районе администрации губернатора, а вдоль ограждения стояли люди в сером камуфляже и шлемах, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

Площадь Ленина была огорожена металлическими ограждениями по всему периметру, в пунктах пропуска стояло по несколько полицейских, которые спрашивали у входящих паспорт, просили показать сумки. Рядом с полицейскими на входе стоял человек, который фотографировал всех входящих.

Внутри ограждения площадь Ленина почти вся была пуста, только у памятника стояли люди. При этом было очень много полицейских, которые стояли вдоль всего ограждения по периметру на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Неподалеку от памятника Ленину была размещена большая военная палатка.На площади собралось не менее 100 полицейских.

Несколько человек были с плакатами: "Мой выбор - жизнь, а не выживание, свобода, а не рабство, прогресс и образование, а не деградация", "Конституция РФ, ст.31 - Требуем прекратить политрепрессии", "Во дворце уже четверть века аквадискотека". Люди разворачивали плакаты в разное время и далеко друг от друга.

Около часа люди просто стояли, потом завязался разговор, собралась небольшая группа. Ряд участников митинга вели дискуссию, как можно изменить ситуацию, что надо делать, часть пришедших на площадь собралась вокруг них и слушала. Так прошло около двух часов.

В 14.10 (13:10 мск) корреспондент "Кавказского узла", увидев, что люди постепенно расходятся, решила пойти в сторону Кировского РОВД, куда были доставлены руководитель реготделения партии "Парнас" Михаил Долиев и активист "Яблока" Сергей Петров.

Напомним, Долиева и Петрова полиция задержала до акции, потребовав не ходить на площадь.

"На выходе с площади Ленина я увидела, что группе молодых людей из шести человек, лет по 20, не дали выйти с площади через проход, какой-то мужчина в гражданском указал полицейским, чтобы проверили у них документы. Эти молодые люди были на митинге и уже, по всей видимости, уходили. Я подошла и стала спрашивать, на каком основании граждан остановили и требуют у них документы. Сами молодые люди побоялись давать комментарии и просили их не снимать, "А то хуже будет нам", - пояснили они. Мужчина в гражданской одежде стал оттеснять меня от этой группы", - сообщила корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская.

Корреспондент "Кавказского узла" показала журналистское удостоверение. "Мужчина в штатском приказал полицейским, чтобы документы проверили и у меня, и у находившихся со мной члена политсовета реготделения партии "Парнас" Ярослава Савина, активистки Марины Миталевой", - рассказала Садовская. "На вопрос о том, кто он такой, почему раздает указания о задержаниях, он не ответил. Савин при этом уже вышел за ограждение, но его вернули. Я постоянно всем показывала удостоверение СМИ (и этому мужчине в штатском, и полиции) и говорила, что они задерживают журналиста, но им было все равно. Меня, Савина, Миталеву и ее 15-летнюю дочь около 14:15 (13:15 мск) провели обратно к памятнику, к этой военной палатке, около которой посадили в полицейские машины и повезли в Трусовское РОВД", - отметила она.

В Трусовском РОВД на задержанных составили протоколы, сообщила Садовская. "Потом по одному отвели по кабинетам на втором этаже, чтобы писать объяснительные. Я дала объяснения, что была на акции как корреспондент, показала удостоверение и редакционное задание в телефоне. Они все записали, я подписала объяснение, потом какое-то время просто сидела в кабинете с оперативником. В 16.15 (15.15 мск) меня выпустили из РОВД, тогда же выпустили Савина - чуть позже Миталеву с дочерью", - рассказала она. Садовскую пытались заставить пройти дактилоскопию для удостоверения личности, однако она отказалась.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".