Курорт "Эльбрус" закрыт в связи с непогодой

29 января 2021, 13:21

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" сегодня закрылись из-за плохих погодных условий, сообщили в администрации курорта. Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", зоны отдыха в Приэльбрусье закрывались с 14 по 17 января из-за опасности схода лавин. 18 января, после того, как в Карачаево-Черкесии при сходе лавины погиб человек, "Эльбрус" приостановил работу "в связи с повышенным риском схода лавин". 21 января курорт был открыт.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Сегодня спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тысяч метров. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, на территории республики зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. "Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны"", - говорится в сообщении МЧС.

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" закрылись для туристов из-за плохих погодных условий. "На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в условиях отсутствия видимости является опасным для людей", - цитирует представителя администрации курорта "Интерфакс".

Объявление о закрытии курорта опубликовано также на сайте АО "Курорт Эльбрус". "29 января курорт закрыт в связи со снегопадом и отсутствием видимости на трассах", - сказано в объявлении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня в течение дня и вечером будет идти снег. Температура днем составит -14 градусов, вечером - понизится до -15. Скорость ветра днем и вечером - до 2 метров в секунду. Снегопад ожидается также 30 и 31 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.

На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".