Супруга Маракова пожаловалась на денежные трудности после его задержания

29 января 2021, 11:00

Суд в Чечне счел законным арест адвоката Сергея Маракова, обвиненного в хулиганстве, сообщила защита. Мараков неоднократно помогал бесплатно и подзащитным, и коллегам, но после его ареста семья столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку поддержки со стороны практически нет, рассказала супруга адвоката.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики арестовали адвоката Сергея Маракова на 10 дней в Грозном за мелкое хулиганство, а затем он был обвинен в незаконном обороте наркотиков. 23 декабря 2020 года Ленинский райсуд Грозного назначил ему домашний арест до 21 февраля, но Верховный суд Чечни 29 декабря 2020 года заменил меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. 14 января суд продлил срок ареста до 14 марта. 25 января суд перенес рассмотрение дела на 1 февраля.

Сергею Маракову грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что Мараков был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, сообщил его коллега.

Верховный суд Чечни на заседании 27 января оставил в силе постановление Ленинского райсуда от 23 декабря 2020 года в отношении Сергея Маракова. Также Верховный суд Чечни оставил без удовлетворения и апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщила адвокат Жанна Кариева.

Сергей Мараков 9 декабря 2020 года Ленинским райсудом Грозного был признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство", предусматривает до 15 суток ареста) и ему было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Защита Маракова считает, что постановление Ленинского райсуда Грозного от 23 декабря необоснованно. Из жалобы адвокатов на это постановление следует, что дело рассматривалось судьей единолично, что отсутствовали как сам Мараков, так и его представитель. При этом суд сослался на некую "расписку" от Маракова, в которой тот будто бы просит рассмотреть дело без его участия. "Так называемая "расписка" попала в дело не процессуальным путем, поскольку в деле отсутствуют сведения о том, кому адресован этот документ, по какому делу, каким образом и от кого данная "расписка" попала к судье. Потому что этот документ не содержит отметки суда о входящей корреспонденции, и отсутствует конверт, если он поступил по почте, а учитывая, что дело рассматривалось судьей единолично, и при его рассмотрении отсутствовали как сам Мараков, так и его представитель, то судья технически не мог получить данную "расписку" и ошибочно утверждать, что этот документ исходит от Маракова, и именно он является автором "расписки", – сказано в жалобе.

Далее из документа следует, что Мараков был лишен возможности принимать участие в деле, давать показания либо отказаться от этого. В материалах дела имеется извещение от 22 декабря 2020 о том, что Маракову необходимо явиться на судебное заседание на следующий день. Подтверждений о получении извещения Мараковым в деле нет. Также в обжалуемом постановлении суд первой инстанции сослался на доказательство в виде "справки", согласно которой Сергей Мараков привлекался к административной ответственности в 2016 и 2017 годах, сказано в жалобе. "Так называемая "справка", которую Ленинский райсуд представил в виде доказательства того, что Мараков неоднократно привлекался к административной ответственности, не подписана и не удостоверена кем-либо, в связи с чем нет возможности также проверить полномочия лица на выдачу такой "справки", – сказано в документе.

Довод суда о ранее совершенных Мараковым правонарушениях не обоснован, подчеркнула защита.

Коллега Маракова назвал сфабрикованным уголовное дело

Сергей Мараков имеет большой стаж работы адвокатом, отметил его коллега Анатолий Шевчук. "Занимался он в основном гражданскими делами, в основном – успешно. У Сергея был огромный опыт – без малого 40 лет адвокатской практики. Умел работать с документами, знал, за какую ниточку тянуть, чтобы распутать клубок документов, дойти до самой истины, чтобы дело стало выигрышным", – рассказал Шевчук корреспонденту "Кавказского узла".

Мараков, как человек простой в обращении, готов помочь советом, подсказать, куда можно обратиться в Грозном и по какому вопросу, отметил он. "Он в Грозном жил давно, даже чем-то был похож на местного жителя, поэтому знал здесь многих. Это ему помогало в его работе", – пояснил адвокат.

Он отверг вину Маракова по делу о наркотиках. "Никогда не поверю, что Сергей употреблял наркотики. Явно, ему их подсунули, а дело сфальсифицировано. Я сейчас на стадии выздоровления после COVID-19, восстановлюсь, обязательно съезжу в Грозный", – сказал Шевчук.

Супруга Сергея Маракова Ольга рассказала, что последнее время беспокоилась за мужа. "Он начал работать в Грозном адвокатом сразу после второй войны. Занимался и уголовными делами, и гражданскими. Было и такое, что клиенты были недовольны его работой, рассчитывали на то, что их родственника оправдают, а человек получил срок. Но всегда он умел эти конфликты улаживать. Я тогда особо не волновалась, такая у него работа, одно получается, другое нет. В последнее время душа за него неспокойна", – рассказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Она уточнила, что родом из Грозного. "Наша семья жила в Октябрьском районе на улице Флотской. Рядом жили чеченцы, ингуши, татары – сплошной интернационал. Я до сих пор поддерживаю отношения со своей подругой Асей Магомадовой, которая и сейчас там живет. С Сергеем я познакомилась, когда после второй войны стала работать в Грозном, наша фирма занималась поставкой медтехники из Ростова-на-Дону, а Сергей к тому времени уже снимал жилье в Грозном и работал адвокатом. Это было 18 лет назад. С тех пор мы вместе", – рассказала женщина.

По ее словам, в Сергее ее привлекла доброта и желание прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. "Поэтому часто он брался вести дела, хотя знал, что у этих людей нет средств, чтобы оплатить услуги адвоката. Помню одну бабушку, она с сыном-инвалидом снимала квартиру на Минутке. А ее квартира была занята, и документы на это жилье были утеряны. Сергей восстановил все документы, был суд, и квартира была возвращена настоящему владельцу. Так эта бабушка все предлагала Сергею занять одну из комнат в ее квартире", – рассказала Ольга.

К Маракову также обращались за помощью и коллеги, отметила она. "За его помощью приходили коллеги, которым Сергей помогал писать жалобы, ходатайства. Даже помогал подготовить выступления в прениях. А ведь для всего этого нужно было сначала изучить дело со всеми нюансами. Такие мастер-классы иной раз затягивались далеко за полночь. Я порой возмущалась, что практически ему приходится вести дело, но он только отмахивался", – рассказала супруга адвоката.

У Сергея еще жива мать, которой 94 года, продолжила она. "Она очень больна, к тому же недавно упала, сломала ногу, передвигается с помощью стульчика. Оставлять ее одну нельзя. Она нуждается в постоянном уходе. Поэтому я уже два года сижу в Ростове-на-Дону, выехать никуда не могу", – пояснила женщина.

По ее словам, за годы работы в Чечне у Маракова не было серьезных конфликтов, в его адрес не звучали угрозы. А недавно был в командировке во Владикавказе, а ему из Грозного позвонили, чтобы задержался на несколько дней. "У твоего дома подозрительная машина уже два дня катается, про тебя спрашивали". Я тогда еще ему сказала, что, бросай все, приезжай домой. И возраст уже приличный, да и со здоровьем проблемы большие. Он, вроде согласился, сказал, вот дело Розы завершу и приеду домой", – рассказала Ольга.

Супруга рассказала подробности о последнем деле адвоката

Последним делом Маракова перед его задержанием было дело о земельном участке, который он хотел Розе вернуть, он у нее и квартиру снимал, рассказала Ольга. "Это дело лет пять-шесть тянется. Во время войны дом, где жила семья Розы, разрушили, подтверждающих документов на землю нет, то ли сгорели, то ли пропали. И на том месте кто-то построил дом, большой, видно, что вложены немалые деньги. Короче, Сергей взялся за это дело. Нашел документы на этот участок земли, подтверждающий, что принадлежит он Розе. Это дело явно он выигрывал. Сергей уже праздновал победу, я еще сказала, что рано радуешься, вот суд пройдет, тогда можно и праздновать. А оно вон как дело повернулось. Я уверена, что с этим задержанием по "хулиганке", с этими наркотиками – все это подстроено. Я как чувствовала, уговаривала бросить все и приехать домой", – сказала Ольга.

Когда с мужем случилась беда, то рядом с ним никого не оказалось, отметила она. "Столько было друзей, коллег, которым он помогал, а попал за решетку, и все от него отвернулись. Ведь ему даже смену белья некому принести. Был у него друг Ахмед все эти годы, редко в какой день не бывал у нас. А случилась беда, и где он теперь?" – задалась она вопросом.

Ольга сказала, что она в отчаянии, потому что ее семья попала в безвыходное положение. "Мне адвокат сказала, что Сергей плохо себя чувствует, он морально подавлен и угнетен. Отношение к нему сокамерников хорошее, они стараются в меру своих сил и возможностей поддерживать его", – отметила женщина.

По ее словам, семья живет на пенсию ее и свекрови, у Николая нет сбережений. "Я не знаю, как мы будем расплачиваться за услуги адвокатов. Сергей работал в Ставропольском филиале региональной коллегии адвокатов. "Мне сказали, что они объявили сбор средств на оплату работы адвокатов, которые присоединятся к защите мужа. Но сейчас такое сложное, тяжелое время, что навряд ли что получится из этого сбора", – сокрушилась супруга Маракова.

Любовь Николаева рассказала, что познакомилась с Сергеем Мараковым года три назад, когда приехала в Грозный на Пасху. "Я всегда прихожу к своему дому, где родилась, и где мы жили до самой войны. Дом был на улице Седова. Правда, от дома-то осталось полторы стены, да забор с воротами. Ворота закрыты, я в щелочку смотрю, там уже кто-то обживается, летняя кухня еще целая, видно, там живут. Постучала, не открывают", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В тот день она присела отдохнуть на поваленное дерево, подошел мужчина, спросил, есть ли ручка и листик бумаги. "Разговорились, слово за слово, я и рассказала, почему каждый год прихожу к этому дому. Спросил, почему не возвращаюсь, место хорошее, да и дом можно потихоньку отремонтировать", – вспомнила женщина.

Она ответила, что все документы на дом, паспорта, дипломы – все сгорело, не восстановишь. Да и где искать, больше 20 лет прошло. "Он сказал, что все можно восстановить, нужно время и желание. Сказал, что он адвокат, и что может помочь. Я спросила, как дорого стоят его услуги, он сказал, что договоримся", – рассказала Николаева.

Вернувшись в Москву, она рассказала дочке и зятю об этой встрече. Дальше переговоры с Сергеем вела уже Юлия, дочь Николаевой. Два года назад уже собрались ехать на Пасху, и заодно Юля с мужем решили основательно переговорить с Мараковым по поводу возврата земли. Но накануне отъезда в автомобильной катастрофе погиб внук Любови Николаевой. Потом пандемия. О том, что Сергей Мараков задержан и у него будто бы нашли наркотики, по словам женщины, она не знала.