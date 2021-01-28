Координатор ростовского штаба Навального оставлена под арестом

28 января 2021, 19:09

Суд отказался удовлетворить апелляцию на административный арест координатора ростовского штаба Навального Ксении Середкиной. Впервые в Ростове-на-Дону суд вопреки нормам закона арестовал мать малолетнего ребенка, указал юрист и правозащитник Павел Чиков.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 января Ленинский райсуд Ростова-на-Дону поместил под стражу на восемь суток Ксению Середкину, признав ее виновной в неповиновении силовикам. Середкина мать 11-летнего ребенка и не может быть лишена свободы, заявило местное отделение партии "Яблоко", призвав ростовского детского омбудсмена помочь освобождению активистки.

Всего на акции в поддержку Навального в Ростове-на-Дону 23 января было задержано 75 человек, сообщил губернатор Василий Голубев. Ростовские акции в поддержку Навального продемонстрировали разовый всплеск политической активности местных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ксения Середкина обжаловала решение о своем аресте, о днако Ростовский областной суд сегодня оставил ее под арестом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной группы "Агора" Иван Бондаренко, представляющий интересы активистки.

"Организация акции, по версии полиции, выражалась в том, что она на страничке «ВКонтакте», которая не ей принадлежала, призвала людей 23 января на мирное шествие, не на митинг. 25-го она выходит из спецприемника, и ее сразу же везут в отдел полиции, где составляют протокол за неповиновение полиции. Важно отметить, что протокол об административном правонарушении составили спустя трое суток, в нарушение законодательства: он должен составляться либо незамедлительно, либо в течение двух суток. [Силовики] подвели это под административное расследование: якобы проходит административное расследование, они узнают факты, поэтому времени может быть больше. Однако административное расследование по статье 19.3 КоАП РФ не может проводиться. Таким образом, протокол был составлен не в срок. Кому она оказала неповиновение — неизвестно, ни одной фамилии нет. На это мы тоже обращали внимание суда. Неизвестно, кто вообще к ней приходил [при задержании], просто некие сотрудники отдела полиции", - рассказал адвокат.

"Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к <...> женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет", - гласит часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд признал наличие у Середкиной малолетнего ребенка, однако не освободил ее, отметил он. "У нее есть 11-летняя дочка, которая с ней проживает, это установлено судом. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, наказывать Середкину административным арестом вообще не могут, но, невзирая на это, берут и так делают. Мотивируют это следующим: есть объяснение бывшей свекрови от августа 2019 года о том, что Ксения ездит в командировки и внучка иногда с ней остается. Но у нас половина России ездит в командировки и оставляет с бабушками детей, это нормально, это в интересах ребенка. Суд посчитал, что «выбирая баланс между наказанием и соблюдением прав ребенка», если ребенок остается с бабушкой, то якобы ничего страшного нет", - сообщил Иван Бондаренко.

По его словам, защита заявляла ходатайства о вызове прокурора в суд, чтобы суд не исполнял функцию обвинения. "Отказали. Просили признать протокол и определение о назначении административного расследования недопустимыми доказательствами — отказали. Просили прекратить дело - также отказали", - констатировал адвокат.

Суд в Ростове-на-Дону впервые арестовал маму малолетнего ребенка, указал адвокат и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. "У нее дочь 11 лет. Суд сослался на наличие бабушки. При этом часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ однозначно указывает, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. Про бабушек КоАП ничего не говорит", - написал адвокат на своем Telegram-канале.

Ксения Середкина была задержана накануне акции протеста, 22 января. Была задержана и сотрудница штаба Навального Валерия Дзбоева. Еще девять ростовских активистов получили предупреждения о недопустимости несанкционированных акций протеста. Дзбоева была арестована на 10 суток. Всего с 23 по 26 января в суды Ростова-на-Дону поступило 31 дело по статье о нарушении порядка проведения митинга.

Всего по стране в акциях 23 января в поддержку Алексея Навального, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".