31 пациент остается в больнице Буйнакска после отравления

23 января 2021, 08:05

Из больницы в Буйнакске выписан 191 пациент из числа поступивших ранее с признаками кишечной инфекции. На лечении в стационаре остаются 19 взрослых и 12 детей, сообщил Минздрав Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления. К 22 января к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети.

Причиной массового отравления жителей Буйнакска стала некачественная питьевая вода, заявил региональный Роспотребнадзор.

В больнице Буйнакска с признаками отравления остается 31 пациент, в том числе 12 детей. Состояние госпитализированных удовлетворительное. Общее число выписавшихся достигло 191, при этом 169 из них – дети, сообщил Минздрав Дагестана.

Врачи в целях профилактики проводят в городе подворный обход, также организована вакцинация от гепатита А. "На сегодняшний день вакцинировано 1228 детей. Всего же иммунизации подлежит почти 9 тыс. несовершеннолетних", – сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства 22 января. Помимо этого проводится вакцинация от брюшного тифа и дизентерии, уточнил Минздрав региона.

Напомним, что после массового отравления водой в Буйнакске был задержан врио директора "Буйнакскводоканала". Он заподозрен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. С 14 января для промывки и хлорирования водопровода в городе было приостановлено водоснабжение. Власти закрыли детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. Для жителей была организована раздача бутилированной воды.