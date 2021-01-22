Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

22 января 2021, 19:32

Грузовым автомобилям разрешено движение по Военно-Грузинской дороге, в очереди на выезд скопилось более 870 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" закрыт для всех видов транспорта с вечера 11 января. 20 января был возобновлен проезд для легковых автомобилей. 21 января на пункте пропуска образовалась очередь из более чем 800 грузовиков.

Возобновлено движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, сообщила сегодня пресс-служба МЧС России по Северной Осетии. "Решение об этом принято в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В очереди на выезд из России скопилось 870 грузовиков, сообщило сегодня ТАСС.



Согласно изображению веб-камер на КПП "Верхний Ларс", которое транслируется на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, сегодня к 19.20 мск участок на КПП при въезде в Россию свободен, изображение с камер на самой дороге отсутствует. В противоположном направлении видно скопление грузовиков. Очереди легковых автомобилей и автобусов на этом участке Военно-Грузинской дороги нет.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 23 января в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -21 градус, ветра нет. Днем 23 января также будет ясно, температура составит -10 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.