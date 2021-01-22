Дом для детей-сирот в Красном Сулине оказался непригоден для жилья

22 января 2021, 02:30

В квартирах построенного для сирот дома в Красном Сулине сразу после заселения появилась плесень, излишняя сырость и неприятный запах, пожаловались жильцы. Они потребовали от властей выделить им другое жилье, пригодное для проживания.

Жильцы дома для детей-сирот по улице Ростовская, 13а в Красном Сулине требуют от властей выделить им другое жилье, так как в доме нет соответствующих условий для жизни, пожаловались корреспонденту «Кавказского узла» жильцы. Трехэтажный дом на 36 квартир для детей-сирот был сдан в эксплуатацию в 2015 году, жильцы заселились в декабре. Сразу после этого люди стали жаловаться на недоработки: где-то обои были испачканы, где-то кран тёк - это устранили быстро. Но буквально через два месяца, многие жители обратили внимание, что в квартирах, особенно на первом этаже, на стенах и потолках начала появляться плесень от сырости, в квартирах появился неприятный запах.

В квартирах дома для детей-сирот появилась плесень, сырость и неприятный запах

Жительнице этого дома Надежде Пугачёвой после заселения переклеивали обои, так как они были грязными, сообщила она. Однако впоследствии выяснилось, что грязь на обоях появилась из-за плесени на стенах.

«В феврале-марте 2016 года в квартире появилась плесень, стояла сырость, дышать было невозможно - такой гниющий запах. Все обои были мокрыми, и это было по всем трём этажам. Мы начали писать обращения в районную администрацию, они отправляли нас к застройщикам. Те, в свою очередь, приезжали переклеивали обои, но всё появлялось снова», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Пугачева.

По ее словам, за пять лет жильцы получали ответы из разных инстанций о том, что квартиры необходимо проветривать и держать открытыми окна. «Сколько же лет нужно проветривать, если за пять лет сырость не исчезла – значит, дом построен с нарушениями. Фирма-застройщик исполняла гарантийные обязательства пять лет, и этот срок истёк 5 декабря 2020 года, но мы квартиры не приватизировали. Часть людей приватизировали, часть нет, мы не согласны жить в таких условиях. Лично я буду настаивать, чтобы мне предоставили новую квартиру: у меня на окнах плесень, обои отходят, стены сырые», - пожаловалась Надежда.

Согласно результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенном Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Каменск-Шахтинском от 5 сентября 2016 года в жилом доме по улице Ростовская, 13А в Красном Сулине выявлено несоответствие п 4.7 СанПиН - требований к вентиляции, а именно "вентиляция санузла и ниши-кухни объединены в одном вентканале", говорится в ответе красносулинского отдела Роспотребнадзора от 9 сентября 2016 года (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Ирина Юдина получила квартиру пять лет назад, но первый год в ней не жила, так как жила у тёти под её присмотром.

«Я приходила и видела, что есть небольшая плесень, хотя окно было открыто на проветривание. Потом, как я сюда переехала, сырость начала проявляться ещё сильней. Наверное, это связано и с тем, что на кухне готовишь, а вытяжки нет. Дали нам какую-то непонятную вытяжку, но от неё никакого толка, так как в стене нет даже канала под вытяжку. Зимой с улицы заносишь бельё, оно высыхает уже в квартире, так как в доме нет комнаты для сушки. Ну и плюс сырость идёт из подвала и от стен. Когда дождь, весь фундамент мокрый, (застройщик) делал отмостку, но ситуацию это не спасло - даже снаружи видно что стены на доме покрылись плесенью, что говорить о квартирах. У меня обои отходят от стен», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Юдина.

По ее словам, по всему дому появились трещины на потолках. «У меня в квартире трещины замазывали, но они появились снова. Дом, мол, даёт просадку - говорят застройщики», - отметила девушка.

Она добавила, что застройщик сделал ей ремонт, но его хватило ненадолго. «Вот сейчас стены сырые, плесень, она даже на мебели - часть пришлось выкинуть, так как от неё пошёл неприятный запах. Вещи мои, мужа и детей покрываются плесенью. Постоянно выбивает счетчик, пробки в подъезде, если подключаешь телефон, телевизор, печку. Рядом с розеткой стена бьёт током, у меня двое детей я им объясняю, что в этом месте к стене не нужно прикасаться, но как донести это до них, дети есть дети - они не все ещё понимают», - пожаловалась Ирина.

Она также отметила, что у ее сына выявили аллергическую реакцию на плесень. «Я в Ростов его возила к врачам, так без ингалятора доехать не могли. Когда он попадает в больницу, через три дня всё проходит, а дома начинается всё заново. В ванной и туалете - там и стены и потолок в плесени, сырости и потёках. Все трубы в плесени, кран ломался, сами переделывали. Вот сейчас обещают опять сделать ремонт, но думаю толку не будет, и через время всё начнётся заново», - заявила Ирина.

Она намерена требовать, чтобы ей выдали новую квартиру в другом доме и возместили весь ущерб за испорченную мебель. «Буду опять обращаться в прокуратуру, только теперь в Генеральную (прокуратуру), к президенту обращусь», - заявила девушка.

Семён Евтушенко проживает в доме с женой и ребёнком. Он также желается на плесень по окнам, стенам и запах сырости. «В таких условиях жить нельзя. Мы уже сами делали ремонт, но ничего не изменилось. Вот если отогнуть обои, там видно как стены в грибке», - заявил мужчина.

Многие квартиры в доме на первом этаже стоят просто закрыты - люди там не живут, так как их пугают условия проживания. Многие сдали квартиры в аренду, но те, кто их снимает, думают как быстрее переехать. Один из таких арендаторов Сергей Рыбин живёт в квартире с женой и двумя детьми.

«По стенам идёт плесень, мы пытались от неё избавиться, но не смогли - она появляется снова. От стен отходят обои, дверь в туалет не закрывается от сырости. Окно почти не закрываем, чтоб хоть немного выветривался неприятный запах. Вытяжки в комнате нет, только в туалете, где тоже всё в плесени и грибке. Газа в квартире нет», - пожаловался Сергей.

Получить комментарии представителей администрации Красносулинского района, в ведении которой находится дом, корреспонденту «Кавказского узла» не удалось - сотрудники администрации сослались на сильную занятость. Представитель фирмы-застройщика должен был приехать на встречу с жильцами 21 января, но так и не явился, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жильцы должны потребовать создания комиссия для обследования дома

Недовольные условиями проживания в доме для детей-сирот должны написать обращение в администрацию района с требованием создания комиссии для обследования дома, посоветовал юрист Дмитрий Рац.

«Нужно людям написать заявление в администрацию - (представители администрации) создают комиссию, куда войдут представители власти, депутаты и проведут разбирательства. Нужно провести оценку, возможно ли детям проживать в этом доме, поможет ли ремонт, был ли дом построен с нарушениями и после этого должно быть принято решение - либо делать ремонт, либо предоставить детям другое жильё и наказать застройщика. Конечно, жильцы должны написать заявление в прокуратуру – (надзорный) орган проведет проверку и если надо направит иск в суд», - посоветовал юрист.