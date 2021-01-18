Последствие схода лавины. Скриншот видео https://t.me/rt_russian/56739

18 января 2021, 17:49

Очевидцы распространили видео схода лавины в Домбае

Лавина в Карачаево-Черкесии накрыла людей, катавшихся на горнолыжном склоне, следует из опубликованных в соцсетях видео. Снег мог сойти принудительного спуска другой лавины, предположили в противолавинной службе.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай. Она накрыла трассу, два вагончика с оборудованием и кафе. МЧС сообщило, что под снегом могли оказаться до 12 человек.

Стоп-кадр видео схода лавины в Карачаево-Черкесии 18 января 2021 года, https://t.me/rt_russian/56741На видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "RT на русском", человек подхватывает на руки ребенка, который стоит на лыжах на горнолыжном склоне, и относит его в сторону, прикрывая своим телом. "Лавина идет, лавина! Идите сюда!" - кричит человек за кадром. После этого склон в кадре застилается снегом, фигуры взрослого и ребенка почти не видны. "Телом своим закрыл!" - комментируют люди, находящиеся в укрытии, откуда ведется съемка.

На другом видео, размещенном на том же Telegram-канале, видны спасатели и снегоуборочная техника, а также разрушенное строение. На YouTube-канале RAMON VIDEO сегодня появилась видеозапись, на которой спасателти разгребают снег под рухнувшей конструкцией.

Склон, на который сошла лавина, был закрыт из-за непогоды, рассказал один из участников поисков. Снег мог в Домбае мог сойти в результате принудительного схода другой лавины, сообщили в противолавинной службе. По словам участника поисковой операции, в районе схода лавины оказались семь человек, шестеро из которых спаслись, информировало РИА "Новости".

Эти шестеро выбрались из-под снега, рассказали в спасательной службе. Спасатели и волонтеры раскапывают снег и проверяют его щупами. Также расчищается проход в кафе, в котором могут быть пострадавшие. Периодически объявляется минута тишины, когда отключается техника, чтобы услышать людей под снегом, передал ТАСС.

По крайней мере одну из спасшихся спасатели вытащили из-под сежного завала. "Ее передали медикам", - сообщил источник в экстренных службах. По предварительнм данным, пострадали четыре человека. "Лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м", - процитировал сотрудника оперативных служб ТАСС.

Помещение кафе повреждено, но пострадавших там нет, сообщило МЧС. На месте работают около 170 спасателей, лавиноопасность сохраняется, говорится в сегодняшней публикации на сайте североосетинского управления ведомства.

Прокуратура Карачаевска организовала проверку в связи со сходом лавины в поселке Домбай, отчиталась сеголня на своем сайте республиканская прокуратура.

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