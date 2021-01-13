Видеокамеры и солнечные батареи на родовых башнях возмутили жителей Ингушетии

13 января 2021, 00:29

Установка видеокамер и солнечных батарей на исторических башнях в горах возмутила жителей Ингушетии, которые обсуждают эту новость в соцсетях. Солнечные батареи обеспечивают энергией камеры наблюдения, которые должны защитить башни от вандалов и воров, сообщили в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Подобные решения могут негативно сказаться на облике башен, считают историк и фотограф.

Как писал "Кавказский узел", работники музея-заповедника в Ингушетии в декабре 2019 года обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Было возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия: башенного комплекса "Бейни", башни "Бэрер-Гала" и усадьбы "Утен-Гала". 5 января 2020 года глава совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что люди, причастные к разрушению древних башен в селе Бейни, задержаны. По его словам, они перевозили арочные перекрытия в Чечню. Это заявление спровоцировало бурные интернет-дискуссии между чеченскими и ингушскими пользователями YouTube. По делу о разрушении кладки исторической башни в Бейни были осуждены три человека.

Жители Ингушетии возмущены появлением солнечных батарей на башнях

С начала января в соцсетях стали появляться посты жителей Ингушетии, с возмущением обсуждающих фотографии башни, на которых видны солнечные батареи. По их мнению, башни при установке солнечных батарей могли быть повреждены.

"Известно ли сие действо заповеднику или нет? Какова Ваша реакция? Что за вандализм? Этот объект не охраняется законом?" - задается вопросом Магомед Беков 7 января на своей странице в Facebook. Его пост собрал 24 комментария. "Всё это согласовано с правительством. Выходцы из этого поселения на башнях установили камеры круглосуточного наблюдения. Так как там нет электричества, камеры питаются энергией от солнечной батареи. Батарея на объекте установлена временно, весной планируется установить её отдельно, на шлагбауме. При размещении батареи на памятнике, вид и облик последнего не пострадал", - отвечает ему представитель Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Фариза Кариева. "А как, согласованно-документально? Если да, то хотелось взглянуть на такое "соглашение", потому как есть уже желающие повторить этот "опыт"? И что мешало сразу установить эту мачту для батареи - погода была вполне соответствующая для этого", - высказывается Руслан Оздоев.

"Согласованная" солнечная батарея - акт официального вандализма в башенном комплексе Таргим! По статье 243 УК РФ (статья 243 УК РФ устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, – прим. "Кавказского узла") предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы! Оттого что согласовано, это не значит, что памятнику не нанесен ущерб. Тут нужно проверить, кто и как согласовывал это варварство!" - написала на своей странице в Facebook в тот же день Ханифа Оздоева. Ее пост собрал 27 комментариев. "Иногда, чтобы сделать хорошее и нужное дело, мы не думаем о последствиях! Тотальное неумение или нехотение понять, что это исторические памятники - свидетели истории нашего народа! Беречь и сохранять от любых физических воздействий ... Надо снять и повесить в другом месте, но не на башню!!" - отмечает тут же Latirova Zina. "Это в любом случае вредительство. Надеюсь, они исправят это и больше не допустят такого", - указывает Ханифа Оздоева. "Жуткая картина...", - пишет Plief Azinat.

"При установке солнечной панели на исторический памятник ни один чиновник не пострадал", - иронизирует на своей странице в Facebook 8 января Магомед Батыжев, пост которого собрал девять комментариев. "А вот насчёт бюджета не уверен )))", - вторит ему Ислам Кодзоев. "Нанай-технологи", - пишет Ислам Оздоев. "Это что такое ??" - возмущен Zato Ichi.

В заповеднике объяснили установку камер наблюдения желанием защитить башни от вандалов

Установка видеонаблюдения на исторические башни в горах Ингушетии связана с громкими случаями вандализма, сообщил заместитель директора Джейрахско-Ассинского заповедника Халид Мальсагов. По его словам, видеонаблюдением планируется охватить ряд исторических памятников в горах Ингушетии.

"В комплексе установлено четыре видеокамеры, которые охватывают все стороны башни. Планируется установить видеонаблюдение еще в 20-25 башенных комплексах, нам обещают финансирование. Там иногда происходит вандализм, хищение камней и тому подобное, а держать штат сторожей накладно и тяжело. Те, кто украл камни с Бейни, их уже осудили, они вернули камни, я участвовал в суде", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Халид Мальсагов.

Установку солнечной батареи непосредственно на башню он назвал вынужденной и временной мерой. "Эти камеры идут в комплекте с датчиками движения, ночным видением. Солнечная батарея нужна из-за того, что там нет электролиний, а так как наступили морозы в горах, заливать бетонную опору для мачты, на которой устанавливаются камеры, не представляется возможным до наступления весны. Это временное решение, никакие камни башни не были повреждены, там есть щели между камнями, где выпал раствор со временем, на саморезы просто установили камеры, их можно также выкрутить без ущерба. Даже когда археологи исследуют башни, они не трогают конструкцию. Пару месяцев назад были академики из Ростова, они подбирают только упавшие камни. Мы контролируем всё до мелочей", - отметил Халид Мальсагов.



Он также пояснил, что башенные комплексы и храмы являются памятниками федерального значения. "Таргим, храмы Алби-ерды, Тхаба-ерды, комплекс Эгикал, Эрзи имеют федеральный статус, а другим еще не придан такой статус, они охраняются на региональном уровне. Они все в федеральной собственности", - рассказал Мальсагов.

По его словам, установка видеокамер согласована с Погрануправлением ФСБ, Росимуществом и заповедником. "У федералов есть доступ к видеокамерам, так как это погранзона. С помощью видеонаблюдения и датчиков движения мы сможем контролировать обстановку вокруг башен, даже если мимо пробежит животное. У нас в Лейми есть офис, там планируется разместить общий пульт для контроля", - объяснил

Мальсагов.

Он также указал на то, что в республике много недостоверных слухов относительно исторических башен. "Недавно я был на свадьбе, и там говорили, что якобы в Таргиме разрушили башню десять дней назад. Мы проверили, башня целая. И так часто, из десяти сигналов тревоги девять бывают ложные, но мы на все сигналы реагируем и проверяем состояние башен", - подчеркнул Мальсагов.

Установка камер и батарей на башни может негативно сказаться на их облике, считают историк и фотограф

Против установки охранных систем на горных башнях ничего не имеет историк Танзила Дзаурова, которая неоднократно участвовала в экспедициях по исследованию памятников истории горной Ингушетии. Однако она считает, что делать нужно было по-другому.

"В принципе, с одной стороны человек хотел помочь башням, защитить их от вандалов и воров, а с другой стороны - никто не объяснил, как это правильно должно выглядеть. В просветительском плане есть недоработки, это не вина частных лиц (производивших установку видеокамер), следует привлекать телевидение, министерство культуры, просвещать, как нужно правильно делать. Люди друг друга недопоняли, и официальные лица, и частники, возможно, а само намерение, безусловно, благое. Поэтому такую инициативу, даже если она выполнена с ошибками, по незнанию, наказывать нельзя", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Танзила Дзаурова.

При этом она отметила, что игнорировать проблему повреждения башен нельзя. "Вообще не ставить камеры никак – это тоже неправильно. Просто нужно установщикам объяснять, как это делать должным образом. Можно найти массу вариантов, какой-то стилизованный шест с камерой, что-то такое. Такие инициативы, как установка видеонаблюдения - это последствия недавнего воровства камней с башен в горах", - уверена Дзаурова.

Фотограф, заслуженный деятель республики, который является автором фотопроекта "Открытый Кавказ", содержащего редкие фото и панорамы горной Ингушетии, Тимур Агиров высказался против установки каких-либо приборов непосредственно на памятники истории. В целом он поддерживает идею установки видеокамер для охраны башен.



"Я приветствую установку видеокамер, но следовало бы это делать вне памятников, снаружи. В "Фейсбуке" я увидел у своего друга фотографию башни с солнечной батареей, начал узнавать, что к чему, этот пост набрал большое количество возмущенных комментариев", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Агиров.



По его мнению, установка охранных систем на самих старинных сооружениях может нарушить исторический облик. "У меня пока нет физической возможности посмотреть вблизи на эту башню, однако впечатление такое, что это, скорее, недоработка чиновников. Возможно, они не знали чего-то при согласовании установки, а те, кто устанавливал, не знали, как это правильно делается. Желание жителей огородить свои памятники истории я приветствую, однако это следует делать с соблюдением законодательства, вынося за пределы башен охранные комплексы. Если на каждую башню прикреплять солнечную батарею, это негативно скажется на облике исторических башен. В целом же желание установить видеонаблюдение можно только приветствовать", - пояснил Агиров.