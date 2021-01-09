09 января 2021, 11:24
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Грузии
Подземный толчок зарегистрирован сегодня утром в 60 километрах от Тбилиси. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 8:59 по местному времени (7:59 мск) в регионе Кахети в 9 км к северо-востоку от райцентра Гурджаани, близ села Вазисубани, сообщили в грузинском национальном центре сейсмического мониторинга.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 36 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате сейсмособытия не поступало, пишет со ссылкой на центр сейсмического мониторинга "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал о двух землетрясениях, которые произошли с разницей в полчаса на востоке Грузии, 13 августа 2020 года. Первые подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы примерно в 21 километре от города Цалка, повторный толчок магнитудой 3,2 - в 18 километрах. Сведений о жертвах и разрушениях также не было.
"Сельская школа закрыта после землетрясения в Дагестане", "Шестое за декабрь землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края".
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