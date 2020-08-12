Два землетрясения произошли на востоке Грузии

12 августа 2020, 07:47

Землетрясения с магнитудой 3,5 и 3,2 произошли с разницей в полчаса неподалеку от города Цалка.

В ночь с 11 на 12 августа на востоке Грузии в регионе Шида Картли произошли два землетрясения.

Первые подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы примерно в 22.20 мск (23.20 по местному времени) в 21 километре от города Цалка, пишет "Спутник-Грузия".

Через примерно полчаса в 18 километрах от города Цалка был зафиксирован повторный толчок магнитудой 3,2. Сведений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясениями, нет.

Первое землетрясение было зафиксировано в географической точке с координатами 41.44 градуса северной широты и 43.84 градуса восточной долготы, второе - в географической точке с координатами 41.41 градуса северной широты и 43,84 градуса восточной долготы. Эпицентры и первого, и второго землетрясения находились на глубине 2 километра, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", первая географическая точка расположена в акватории озера Паравани близ села Родионовка, вторая - неподалеку от села Сагамо на берегу одноименного озера.