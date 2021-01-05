Коммунальная авария с гибелью человека в Волжском обернулась уголовным делом

05 января 2021, 07:54

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после коммунальной аварии в городе Волжском, в результате которой один человек умер и трое пострадали.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на перекрестке в Волжском провалился асфальт из-за прорыва магистрального теплопровода. В яму с кипятком упали три человека, которые шли по пешеходному переходу. Двое были помещены в реанимацию с ожогами, один из них скончался 4 января. Четвертый пострадавший - спасатель, помогавший им выбраться, он получил ожоги ног. Семья умершего волжанина и трое пострадавших получат помощь от мэрии и теплосетей, заверили власти. Пользователи Instagram указали на необходимость наказать виновных и заняться предотвращением подобных инцидентов. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Из-за аварии остались без тепла и горячей воды дома в семи микрорайонах. 4 января городские власти отчитались о подключении к теплоснабжению всех 194 многоквартирных домов.

Следствие установило, что данный трубопровод обслуживала коммерческая организация, и возбудило дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). "Следователи допрашивают сотрудников указанной фирмы, а также лиц из числа руководства компании. Производится выемка необходимой документации. В ближайшее время будет назначена техническая экспертиза", - говорится в сообщении, опубликованном 4 января на сайте следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, шов подземного трубопровода под проезжей частью в Волжском прорвался "предположительно от скачка давления горячего водоснабжения". "Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в лечебном учреждении. У погибшего 75-летнего пенсионера диагностировали ожоги 60% тела", - сказано в сообщении Следкома.