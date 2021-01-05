05 января 2021, 07:54

Коммунальная авария с гибелью человека в Волжском обернулась уголовным делом

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после коммунальной аварии в городе Волжском, в результате которой один человек умер и трое пострадали.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на перекрестке в Волжском провалился асфальт из-за прорыва магистрального теплопровода. В яму с кипятком упали три человека, которые шли по пешеходному переходу. Двое были помещены в реанимацию с ожогами, один из них скончался 4 января. Четвертый пострадавший - спасатель, помогавший им выбраться, он получил ожоги ног. Семья умершего волжанина и трое пострадавших получат помощь от мэрии и теплосетей, заверили власти. Пользователи Instagram указали на необходимость наказать виновных и заняться предотвращением подобных инцидентов. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Из-за аварии остались без тепла и горячей воды дома в семи микрорайонах. 4 января городские власти отчитались о подключении к теплоснабжению всех 194 многоквартирных домов.

Следствие установило, что данный трубопровод обслуживала коммерческая организация, и возбудило дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). "Следователи допрашивают сотрудников указанной фирмы, а также лиц из числа руководства компании. Производится выемка необходимой документации. В ближайшее время будет назначена техническая экспертиза", - говорится в сообщении, опубликованном 4 января на сайте следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, шов подземного трубопровода под проезжей частью в Волжском прорвался "предположительно от скачка давления горячего водоснабжения". "Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в лечебном учреждении. У погибшего 75-летнего пенсионера диагностировали ожоги 60% тела", - сказано в сообщении Следкома.

Примечание:

"Жильцам двух квартир потребовалось переселение после обрушения дома в Волгограде", "Потерпевшие по делу о взрыве дома в Волгограде заявили об игнорировании их показаний", "Жители Волгограда пожаловались на бездействие коммунальщиков в гололед".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 января 2021, 08:54

  • Жители Сочи пожаловались на задержку пенсий

    Несколько десятков сочинцев, пришедших 4 января на почту за пенсией, выяснили, что график выплат изменился и положенные деньги им надо было получить до Нового года. Пожилые люди, оставшиеся без средств к существованию, провели одиночные пикеты, а начальник почтового отделения переадресовала их претензии к Пенсионному фонду. Пенсионерам следует обратиться в прокуратуру, так как их права серьезно нарушены, указал юрист.

05 января 2021, 07:28

05 января 2021, 06:53

05 января 2021, 05:36

05 января 2021, 04:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи