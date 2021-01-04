Пользователи соцсети призвали наказать виновников аварии в Волжском

04 января 2021, 16:52

Семья волжанина, который скончался после падения в яму с кипятком, и трое пострадавших получат помощь от мэрии и теплосетей, заверили власти. Пользователи Instagram указали на необходимость наказать виновных и заняться предотвращением подобных инцидентов.

Как писал "Кавказский узел", 3 января на перекрестке в Волжском провалился асфальт из-за прорыва магистрального теплопровода. В яму с кипятком упали три человека, которые шли по пешеходному переходу. Двое были помещены в реанимацию с ожогами, один из них сегодня скончался. Четвертый пострадавший - спасатель, помогавший им выбраться, он получил ожоги ног.

Из-за аварии остались без тепла и горячей воды дома в семи микрорайонах, сегодня городские власти отчитались о подключении к теплоснабжению всех 194 многоквартирных домов.

Дома подключены к отоплению по временной схеме. Планируется полностью заменить участок трубопровода, где произошла авария. До окончания ликвидации последствий аварии движение транспорта по улице Оломоуцкой будет перекрыто, передала информацию городских властей "Высота 102". В мэрии заверили, что семье погибшего и другими пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

"Встречаемся с семьями [пострадавших]. Совместно с тепловыми сетями будем оказывать помощь", - написал сегодня на своей странице в Instagram мэр Волжского Игорь Воронин.

Горожане указали властям на необходимость предотвратить повторение таких аварий в будущем. "Где гарантии, что это не повторится снова, и в этот кипяток не попадут дети? Может, нужно деньги города уже вкладывать в профессиональную реконструкцию сети водоснабжения, если такой случай произошел. Я надеюсь, это даст какую-то огласку", - прокомментировала публикацию Воронина lyudmila_chuykina.

Vostrikovma призвала наказать виновных. "Соболезнование близким! Быстрее поправиться, кто в больнице! За решетку виновных!" - написала она. "Виновного даже на пенсию не отправят. А невиновных назначат виновными", - предположил kurshev.aleksei.

Областное управление Следственного комитета, в свою очередь, отчиталось о начале проверки. "По предварительным данным, от высокого давления на трубе, предназначенной для отопления многоквартирных домов, произошел разрыв шва длиной около 70 сантиметров. Напор горячей воды разрушил покрытие проезжей части, что привело к обрушению асфальта", - говорится в сегодняшней публикации на сайте ведомства.

Житель Волжского Павел рассказал о попытке спасти 75-летнего пенсионера, который впоследствии скончался в больнице. "Вчера днем я возвращался с пробежки и увидел туман на пересечении проспекта Мира и улицы Оломоуцкой. Подбежал к месту, постоял вместе с другими зеваками минут пять-семь и вдруг услышал хриплый крик: "Ребята, помогите, помогите". Мы сначала даже не поверили. Откуда? "Ребята, помогите, иначе сварюсь". Я сразу же бросился к полицейскому. Тот в первую очередь попросил нас убрать камеры и начал думать, как подобраться к месту. Увидел кипяток и пошел за спасателями. Спустя несколько минут на месте трагедии появился сотрудник МЧС. Парень забежал в туманное "облако", но вскоре вернулся, хромая и падая на землю", - привело сегодня рассказ горожанина волгоградское издание V1.

По словам очевидцев, спасатель пояснил, что кипяток попал ему в ботинок. С него сразу же сняли все вещи и на несколько минут оставили на земле. Отряд МЧС вернулся к провалу с носилками и веревками. Дедушка <...> наверняка сам бы не выбрался из этой ямы. Я слышал крики: "Берись за веревку, берись". Спустя минут пять пострадавшего вынесли на носилках. Прямо скажем, зрелище не для слабонервных: у него были полностью ошпарены руки и ноги. На дедушке разрезали одежду. Он елозил по земле, пока кто-то не закричал: "Пострадавший катается по полу, почему вы за ним не следите?". Я даже не представляю, какие боли он испытывал. Через пять-семь минут к месту подъехала скорая. Пострадавшему вкололи обезболивающее и увезли в больницу", - приводится рассказ очевидца в публикации.