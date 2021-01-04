Масштабная коммунальная авария привела к смерти жителя Волжского

Умер в реанимации 75-летний волжанин, получивший обширные ожоги во время крупной коммунальной аварии в Волжском. Городские власти отчитались сегодня о подключении к теплоснабжению всех 194 домов, попавших в зону аварии, но волжане пожаловались на холодные батареи.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на перекрестке в Волжском провалился асфальт из-за прорыва магистрального теплопровода. В яму провалились три человека, которые шли по пешеходному переходу. Двое из них были помещены в реанимацию. Четвертый пострадавший - спасатель, помогавший им выбраться. Из-за аварии остались без тепла и горячей воды 194 многоквартирных дома в семи микрорайонах. К сегодняшнему утру была восстановлена подача тепла в три из этих микрорайонов.

В реанимации волгоградской больницы №25 скончался наиболее пожилой пострадавший - 75-летний волжанин. Еще один пострадавший остается в реанимации, а двое других, включая спасателя, переведены в общие палаты ожогового отделения, передала сегодня информацию пресс-службы областного комитета здравоохранения "Высота 102".

По словам очевидцев, умерший сегодня пожилой мужчина провалился в яму с кипятком по пояс, а спасатель получил ожоги ног. "Он одним из первых приехал и сразу же прыгнул в кипяток, помогал людям выбраться. <...> Двое других людей переходили через дорогу, и прямо под ними прорвало трубу. Один мужчина очень сильно пострадал. Он провалился в яму по пояс", - сообщило волгоградское издание V1.

К 09.00 (08.00 мск) все дома города были подключены к теплоснабжению, сообщила на своем сайте администрация Волжского. "Волжские тепловые сети" сообщили, что в целом на ликвидацию последствий аварии потребовалось 20 часов, говорится в публикации на городском сайте "Волжский".

Жители Волжского пожаловались на странице мэра Игоря Воронина в Instagram, что батареи в их квартирах все еще холодные. "В 28-м [микрорайоне] тоже отсутствует отопление, время 11.17 (10.17 мск. - Прим. "Кавказского узла"), - заявила katya_panova1990. "27-й микрорайон. 10.00 утра (09.00 мск. - Прим. "Кавказского узла"). Батареи ледяные. В квартирах холодно. Непонятно, куда было запущено отопление. Позвонила в теплосети, сказали, что только идёт наполняемость труб, как заполнятся, так дадут отопление. Когда это случится, непонятно. По-видимому, в администрации считают, что если написать, что все сделано, то сила мысли поможет", - написала _.tatiyana.__. "Воды горячей так и нет в 28-м [микрорайоне] и отопления", - написала lyudmila_chuykina в 11.52 мск.

Другие пользователи призвали земляков подождать заполнения отопительной системы горячей водой. "Люди, подождите немного - подали, [это] не значит, что сразу будут горячие батареи. У нас в 32-м [микрорайоне] сказали, что вчера уже подали. Вечером ложились спать - батареи еще холодные были. Потерпите", - написала olga.ol_na. "Конечно, тепло моментально в батареях не появится. У нас в 26-м [микрорайоне] вчера часа через два-три только нагреваться стали", - добавила turanna.tur.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волжском 1 градус выше нуля, ночью температура понизится до -2 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.