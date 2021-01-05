Третье в новом году землетрясение произошло в Дагестане

05 января 2021, 06:53

Подземный толчок магнитудой 3,4 был зарегистрирован 4 января в пяти километрах от Дербента. Это сейсмособытие стало уже третьим за четыре дня нового года.

Как писал "Кавказский узел", первое с начала года землетрясение произошло 2 января в Табасаранском районе Дагестана. Подземный толчок магнитудой 5,1 напугал местных жителей - он ощущался в Избербаше, Махачкале, в Хивском, Ахтынском, Каякентском, Сулейман-Стальском районах Дагестана и в Хачмазском районе Азербайджана.

Второе сейсмособытие в Дагестане в этом году было зарегистрировано 3 января в 10 километрах от побережья Дербентского района в акватории Каспийского моря. Очаг находился на глубине 30 километров, магнитуда составила 4,2. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил со ссылкой на республиканское управление МЧС "Интерфакс".

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 4 января в 5 км севернее от Дербента на глубине 10 км, проинформировала пресс-служба регионального ГУ МЧС. "По информации от ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало", - цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".