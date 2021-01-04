Аэропорт Ставрополя. Фото: сайт аэропорта https://www.flystw.com/airport/blog/20181204.html

04 января 2021, 00:48

Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом

Самолеты рейсом в Ставрополь из-за тумана были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод. Авиарейсы выполняются с задержкой.

В аэропорту Минеральных Вод 3 января сели пять из семи самолетов, которые должны были приземлиться в Ставрополе. Это самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Ютэйр" и "Победа" из Москвы и Санкт-Петербурга. Один рейс был выполнен по расписанию и прибыл в ставропольский аэропорт, один был отменен, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Ставрополь".

Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом. Вылет самолетов в обратном направлении также будет происходить из аэропорта "Минеральные Воды". Все эти рейсы выполняются с задержкой, пишет "Интерфакс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ставрополе ожидается облачная погода, дождь при температуре +3 градуса, скорость ветра - до 4 метров в секунду. 4 января осадков не ожидается, ветер усилится до 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

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