03 января 2021, 23:03

Дагестанский полицейский арестован по делу об убийстве

Каспийский городской суд вынес решение об аресте сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", полицейский был задержан 2 января после убийства мужчины в Дагестане. По данным МВД, полицейский вступился за женщину и застрелил напавшего на нее мужчину, поскольку тот вел себя агрессивно. Однако следователи решили, что сотрудник МВД переоценил опасность, они возбудили против него дело об убийстве и превышении полномочий.

Полицейский арестован по решению Каспийского горсуда, сообщил сегодня представитель республиканского управления Следственного комитета России.

"Суд поддержал ходатайство следствия и арестовал подозреваемого на 10 дней. Если в этот срок ему будет предъявлено обвинение, мера пресечения автоматически будет продлена до двух месяцев", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Примечание:

"Два полицейских в Дагестане обвинены во взяточничестве", "Начальник подразделения МВД Дагестана заподозрен в злоупотреблении и фальсификации", "Дело о подделке протокола махачкалинским участковым передано в суд".

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