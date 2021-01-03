Дагестанский полицейский арестован по делу об убийстве

03 января 2021, 23:03

Каспийский городской суд вынес решение об аресте сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", полицейский был задержан 2 января после убийства мужчины в Дагестане. По данным МВД, полицейский вступился за женщину и застрелил напавшего на нее мужчину, поскольку тот вел себя агрессивно. Однако следователи решили, что сотрудник МВД переоценил опасность, они возбудили против него дело об убийстве и превышении полномочий.

Полицейский арестован по решению Каспийского горсуда, сообщил сегодня представитель республиканского управления Следственного комитета России.

"Суд поддержал ходатайство следствия и арестовал подозреваемого на 10 дней. Если в этот срок ему будет предъявлено обвинение, мера пресечения автоматически будет продлена до двух месяцев", - цитирует представителя ведомства ТАСС.