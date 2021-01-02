Полицейский задержан после убийства мужчины в Дагестане

02 января 2021, 22:08

Мужчина применил насилие к женщине и пытался напасть на полицейского, вступившегося за нее. Нападавший застрелен, сообщило управлении МВД по СКФО. Сотрудник полиции, применивший оружие, задержан по делу об убийстве и превышении полномочий, проинформировали следователи.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда полицейские в Каспийске приехали на вызов - им сообщили о нападении на женщину. Один из сотрудников правоохранительных органов, услышав крики о помощи, направился к месту происшествия. Он увидел, что мужчина совершает насильственные действия в отношении женщины и попытался остановить его, но тот повел себя агрессивно. "В связи с возникшей угрозой сотрудник применил огнестрельное оружие", - проинформировало ГУ МВД по СКФО.

От полученного ранения нападавший скончался. Жизни и здоровью пострадавшей женщины ничего не угрожает, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин создал рабочую группу, которая выехала в Каспийск для проведения проверки обстоятельств происшествия, отмечено в сообщении.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и п.п. "б,в" ч. 3 ст. 286 УК России (убийство; превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий). Он задержан. По версии следствия, полицейский начал стрелять, когда в ответ на его требование прекратить насилие над женщиной, мужчина только направился в его сторону. "Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие", сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Дагестану.