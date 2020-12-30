Верховный суд Чечни арестовал Маракова на два месяца

30 декабря 2020, 12:51

Суд заменил Сергею Маракову домашний арест на содержание под стражей до 17 февраля, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело о наркотиках, сообщили коллеги адвоката.

Как писал "Кавказский узел", коллеги адвоката Сергея Маракова сообщили, что после 10-дневного ареста в Грозном за мелкое хулиганство он был обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мараков заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что адвокат был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 25 декабря Ленинский районный суд Грозного назначил Маракову два месяца домашнего ареста.

22 декабря Маракову было предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Максимальная санкция по части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Верховный суд Чечни отменил решение Ленинского райсуда города Грозный о назначении домашнего ареста 71-летнему адвокату Сергею Маракову и назначил ему содержание под стражей. А также направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, сообщил сегодня адвокат Максим Кравченко. "Суд не принял никакого решения, но постановил, что до момента принятия им решения, Мараков будет находиться под арестом", – сказал Кравченко корреспонденту "Кавказского узла". Аргументов относительно меры пресечения не выдвигали ни прокуратура, ни защита, отметил он. Следующее заседание суда состоится не ранее 10 января, добавил Кравченко.

Мараков был арестован после ходатайства прокуратуры, отметил Правозащитный центр "Мемориал". "Маракова арестовали, не дожидаясь нового решения суда. Адвокат был задержан 8 декабря в Грозном. Коллеги Маракова связывают арест и обвинения с его профессиональной деятельностью, сам адвокат утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские", – сказано в пресс-релизе центра.

Информацию об аресте Маракова также подтвердил адвокат Андрей Сабинин. "Суд поместил под арест нашего коллегу до 17 января. <…> Дело ушло в апелляционную инстанцию и было рассмотрено в течение суток. И хотя прокурор вроде и не просил об аресте, суд любезно его избрал", – написал Сабинин сегодня на своей странице в Facebook.

Правозащитники связали задержание Сергея Маракова с его работой

Причиной преследования Сергей Мараков могла стать профессиональная деятельность, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Уже тот факт, что он снимал в Грозном квартиру и оказывал юридическую помощь жителям Чечни, вел их дела, говорит о том, что причина преследования в профессиональной деятельности адвоката. Более того, в Чечне любят говорить, что в республике ничего не происходит без ведома Рамзана Кадырова. Учитывая это, мне кажется, и в этом случае", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. "Сценарий достаточно типичный. Он неоднократно был использован в борьбе с неугодными общественными деятелями в Чечне. Человек, работающий по уголовным делам, постоянно взаимодействующий с правоохранительными органами, не будет ходить по Грозному с 200 граммами марихуаны. Это очевидно. Здесь причина преследования может быть в его профессиональной деятельности", – сказал Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Мараков пожаловался на фабрикацию уголовного дела

По версии Сергея Маракова, 8 декабря около 19 часов его задержали трое неизвестных в штатском, которые представились сотрудниками полиции и доставили его в отдел полиции Ленинского района города Грозного. По словам адвоката, в полицейском отделении один из силовиков схватил его за рукав куртки и засунул ему под одежду пакет с чем-то хрустящим внутри, от которого шёл специфический запах. Далее силовик стал кричать на адвоката, что Мараков приобрел содержимое поката у случайного прохожего и потребовал назвать любое имя. А в случае отказа пригрозил не выпустить его из участка полиции, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

Ночь адвокат провел в полицейском отделении, на следующий день Ленинский райсуд назначил ему административный арест на 10 суток за хулиганство. 21 декабря Мараков при выходе из спецприемника, где он отбывал наказание, был вновь задержан и доставлен к следователю, который оформил его новое задержание. В тот же день адвокат был доставлен в больницу, врач констатировал сердечную недостаточность. В ходатайстве в Ленинский райсуд от 25 декабря Мараков попросил отказать обвинению в аресте и признать материалы в отношении него незаконными, сказано в публикации издания.