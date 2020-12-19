19 декабря 2020, 13:29

Ставропольский полицейский дал признательные показания по делу об убийстве

Следователи провели обыск в доме ставропольского полицейского, подозреваемого в убийстве, возбудив уголовное дело. Сам подозреваемый дал признательные показания, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД на Ставрополье был задержан после того, как тело пропавшего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти.

В отношении задержанного полицейского возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК России). Подозреваемый дал признательные показания, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, полицейский состоял в дружеских отношениях с погибшим. Следователи и криминалисты осмотрели автомобиль подозреваемого, провели обыск у него дома и изучили место происшествия. Готовится ходатайство об аресте мужчины, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Обвиняемый по делу Цкаева проигнорировал вопросы адвоката потерпевших", "Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сунжи", "Глава полиции Кизлярского района обвинен по делу о теракте в Москве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2020, 14:41

19 декабря 2020, 14:17

  • Идея лишить оппозицию бюджетной поддержки вызвала критику в Грузии

    Инициативу "Грузинской мечты" приостановить госфинансирование оппозиционных партий следует расценивать как наказание за бойкот работы парламента, указали в совместном заявлении грузинские НПО. Если закон будет принят, он поставит под угрозу существование большинства конкурентов правящей партии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

19 декабря 2020, 13:06

19 декабря 2020, 12:42

19 декабря 2020, 12:16

  • 1 Востоковеды сочли неудобным для Кадырова вопрос чеченской журналистки Путину

    Вопрос журналистки Мадины Мусаевой о роли Кадырова в отношениях России и стран Ближнего Востока, заданный Владимиру Путину, не был согласован заранее, заявил глава Чечни после пресс-конференции президента. Формулировка вопроса скомпрометировала Кадырова в глазах Путина, который был вынужден искать уклончивый ответ, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи