Ставропольский полицейский дал признательные показания по делу об убийстве

19 декабря 2020, 13:29

Следователи провели обыск в доме ставропольского полицейского, подозреваемого в убийстве, возбудив уголовное дело. Сам подозреваемый дал признательные показания, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД на Ставрополье был задержан после того, как тело пропавшего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти.

В отношении задержанного полицейского возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК России). Подозреваемый дал признательные показания, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, полицейский состоял в дружеских отношениях с погибшим. Следователи и криминалисты осмотрели автомобиль подозреваемого, провели обыск у него дома и изучили место происшествия. Готовится ходатайство об аресте мужчины, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".