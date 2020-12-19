Полицейский задержан по делу об убийстве в Ставропольском крае

19 декабря 2020, 09:30

Сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД на Ставрополье задержан после того, как тело пропавшего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти, сообщило МВД.

По данным ведомства, 12 декабря женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын 1990 года рождения пропал. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 17 декабря в лесном массиве на выезде из Ставрополя.

"Задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния... По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Кавказский узел" ранее писал о том, что в январе 2018 года сотрудник полиции застрелил жителя Ставрополья, пытаясь задержать его, сообщили следователи.