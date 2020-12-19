19 декабря 2020, 09:30
Полицейский задержан по делу об убийстве в Ставропольском крае
Сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД на Ставрополье задержан после того, как тело пропавшего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти, сообщило МВД.
По данным ведомства, 12 декабря женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын 1990 года рождения пропал. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 17 декабря в лесном массиве на выезде из Ставрополя.
"Задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния... По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.
"Кавказский узел" ранее писал о том, что в январе 2018 года сотрудник полиции застрелил жителя Ставрополья, пытаясь задержать его, сообщили следователи.
"Обвиняемый по делу Цкаева проигнорировал вопросы адвоката потерпевших", "Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сунжи", "Глава полиции Кизлярского района обвинен по делу о теракте в Москве".
19 декабря 2020, 11:17
-
Россельхознадзор переложил обязанность утилизировать погибших в Дагестане тюленей на муниципалитеты
Утилизировать тела каспийских тюленей должны ветеринарные службы муниципалитетов, на чьей территории они были обнаружены, сообщило дагестанское управление Россельхознадзора. Активисты предположили, что гибель животных может быть связана с увеличением числа военных кораблей в Каспийском море.
19 декабря 2020, 08:32
-
Очереди за получением соцвыплат в Нагорном Карабахе сократились
Почтовое отделение в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе за два дня произвело выплаты единовременной помощи более чем 200 семьям.
19 декабря 2020, 07:34
-
1
Прокуратура потребовала наказать руководство больницы в Абхазии
Главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба передали индивидуальному предпринимателю для коммерческих услуг приобретенные за счет республиканского бюджета реагенты, сообщила Генпрокуратура Абхазии 18 декабря.
19 декабря 2020, 06:35
-
Оппозиционер Айк Ханумян включен в обновленный состав кабмина Нагорного Карабаха
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян после осеннего обострения карабахского конфликта решил обновить структуру и состав правительства, один из министерских портфелей передан лидеру оппозиции Айку Ханумяну. Также запланировано расширение состава и функций Совета безопасности.
19 декабря 2020, 06:08
-
1
Ростовский Свидетель Иеговы* Байбак отверг обвинения
Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Семен Байбак, выступая в суде с последним словом, напомнил о преследованиях верующих в нацистской Германии. Экстремистская деятельность не может быть совместима с этим вероучением, сказал он.
-
19 декабря 2020, 03:101
Участники акции в Буйнакске потребовали отставки главврача райбольницы
-
19 декабря 2020, 02:111
Обвиняемый по делу Цкаева проигнорировал вопросы адвоката потерпевших
-
18 декабря 2020, 16:58
Главврач ростовской больницы призвал гордуму вмешаться в спор о смерти пациентов
-
18 декабря 2020, 16:041
Противники демаркации границы с Азербайджаном перекрыли трассу в Армении
-
18 декабря 2020, 15:08
Число вооруженных инцидентов в Чечне за неполный год сравнялось с уровнем 2019 года
-
18 декабря 2020, 12:14
Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19
-
19 декабря 2020, 07:341
Прокуратура потребовала наказать руководство больницы в Абхазии
-
18 декабря 2020, 22:012
Российский военный погиб в Нагорном Карабахе
-
18 декабря 2020, 18:59
Азербайджан объявил о закрытии сухопутной границы с Россией
-
18 декабря 2020, 18:27
Жительница Волгоградской области признана виновной в содействии терроризму
-
17 декабря 2020, 22:291
Карабахские спасатели обнаружили тела 933 военных
-
17 декабря 2020, 21:231
Дагестанский суд назначил условные сроки за хищение 39 миллионов
-
17 декабря 2020, 20:132
Прокурор запросил десять лет для обвиняемого в покушении на Тумсо
-
17 декабря 2020, 20:003
Тела девяти армянских военнослужащих найдены в Гадрутском районе
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
18 декабря 2020, 12:14
Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19
-
17 декабря 2020, 23:47
Суд допустил переводчика на заседания по делу Хамхоева
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
05 ноября 2020, 12:40
Женский взгляд из НальчикаСпасти Тамбукан 5
-
04 октября 2020, 11:33
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Миграционный кризис на Северном Кавказе : в плену КОВИД 19". Онлайн-дискуссия на КУ 6 октября 2020 г.
-
08 сентября 2020, 21:08
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии " Кавказская кухня: рецепты "мягкой силы" Северного Кавказа?" 2
-
18 декабря 2020, 21:27
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
17 декабря 2020, 19:5742
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
-
19 декабря 2020, 08:08Проблемы страховых выплат медикам, заболевших ковидом в Сочи
-
19 декабря 2020, 00:25В Сочи, под видом благоустройства, пытаются завладеть территорией
-
18 декабря 2020, 14:31Гаишники избили жителя станицы Курской Ставропольского края
-
17 декабря 2020, 01:35Здание мечети Майкопа передано ДУМ Адыгеи и Краснодарского края
-
16 декабря 2020, 23:58Жители Сочи обратились к Президенту с просьбой проконтролировать введение в эксплуатацию достроенный дом
-
07 ноября 2020, 18:02
Жертвами конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2020 года стали 15 человек
-
03 ноября 2020, 23:32
В сентябре 2020 года не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе