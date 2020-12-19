Прокуратура обязала администрацию района в Дагестане отремонтировать дороги

19 декабря 2020, 12:42

На автодорогах в селе Дылым искусственные неровности не соответствуют требованиям ГОСТа, заявила прокуратура, обязав администрацию Казбековского района устранить нарушения.

По данным прокуратуры, речь идет об участках автодорог по ул. Изамудина Гаджиева, Наиба Султанбека и имама Шамиля в селе Дылым. Ведомство направило в Казбековский районный суд шесть исковых заявлений с требованием обязать администрацию привести дорожное полотно в соответствие законодательству.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены. Решение суда администрацией района исполнено", - сказано в сообщении, опубликованном 18 декабря на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года прокуратура потребовала привести в порядок две дороги в Дербентском районе. На дороге села Белиджи отсутствовали ограждения возле школы, а покрытие не соответствовало ГОСТу, в микрорайоне Южный не было пешеходных переходов, тротуаров, разметки и освещения, следует из сообщения ведомства.