Прокуратура потребовала привести в порядок две дороги в Дагестане

19 октября 2019, 23:57

На дороге села Белиджи отсутствуют ограждения возле школы, а покрытие не соответствует ГОСТу, в микрорайоне Южный нет пешеходных переходов, тротуаров, разметки и освещения, сообщила сегодня прокуратура, потребовав от главы Дербентского района устранить нарушения.

По данным ведомства, на покрытии автодороги села Белиджи образовались глубокие просадки, и оно не соответствует требованиям ГОСТа. Также там нет перильных ограждений на участке перед средней общеобразовательной школой и дорожной разметки. В микрорайоне Южный Дербентского района на автодороге отсутствуют пешеходные переходы и горизонтальная разметка, разделяющая транспортные потоки, нет освещения и тротуарных дорожек, проинформировала прокуратура Дагестана.

Для приведения дорог в порядок в адрес главы Дербентского района внесены представления, а устранения нарушений взяты под контроль, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Кизилюртовском районе. Ведомство заявило, что состояние автодорог в Кизилюрте, а также в двух селах небезопасно.