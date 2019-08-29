Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Кизилюртовском районе

29 августа 2019, 22:08

Состояние автодорог в Кизилюрте, а также двух селах Кизилюртовского района небезопасны, заявила прокуратура Дагестана, потребовав от местных администраций привести в порядок дорожное полотно.

По данным ведомства, улично-дорожная сеть в селах Комсомольское и Султанеянгиюрт в Кизилюртовском районе, а также районном центре не соответствуют установленным нормам.

На проезжей части улиц Гагарина, Вишневская, Гамзата Цадасы, Малогусейнова и проспекте Имама Шамиля в Кизилюрте "в результате износа дорожного покрытия образовались многочисленные выбоины", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте. Кроме того, на дорогах этих улиц нет дорожных знаков, разметки, освещение слабое, отмечает ведомство. Такие же нарушения найдены на дорогах улиц Пушкина, Кавказская, Ленина, Дахадаева в селе Комсомольск и улице Аскерханова в селе Султанянгиюрт, говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура потребовала, чтобы главы администраций населенных пунктов Кизилюртовского района устранили нарушения.

На сайте администрации Кизилюртовского района комментариев относительно требований прокуратуры по состоянию на 22.00 мск сегодня нет.

Как писал "Кавказский узел", в июле по требованию прокуратуры суд обязал чиновников в Избербаше привести улично-дорожную сеть в соответствие нормам.